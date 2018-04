Das Wort „Langeweile“ kennt Dieter Knörzer gar nicht

Anzeige

„Die Schwerpunkte“ haben sich jetzt allerdings etwas verändert, wie Knörzer mit einem schelmischen Augenzwinkern anfügt. Überwogen bis vor einigen Jahren noch die diversen Betreuungsaufgaben, die ihm vom Vormundschaftsgericht übertragen wurden, so freut er sich nun mehr und mehr zusammen mit seiner Frau Irmgard auf ausgedehnte Reisen. Nach den großen Zielen rund um den Globus finden die Knörzers jetzt eher an der Ostsee, in Südtirol, Bad Füssing oder bei einem Aufenthalt im Harz ein lohnendes Urlaubs- und Erholungsziel. Sie genießen vor allem die Ruhe und Entspannung bei ausgedehnten Spaziergängen.

Gartenarbeit nicht wegzudenken

Nicht wegzudenken aus dem reichhaltigen Betätigungsfeld des pensionierten Vollblutbankers ist die Gartenarbeit und da bieten die Obstbäume und das große Grundstück rund um das Eigenheim, über das ganze Jahr verteilt, reichlich Gelegenheit. Komplettiert wird die „Freizeitbeschäftigung“ des Jubilars durch den gepflegten Gedankenaustausch in diversen Stammtischen in der Kurstadt. Schließlich war Dieter Knörzer über Jahrzehnte hinweg auch in wichtigen Funktionen beim Kur- und Tourismusverein, bei der Werbegemeinschaft „Freundliches Bad Mergentheim“, beim Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein und beim Förderverein Lernwerkstatt aktiv.

Gebührend gefeiert wird der runde Geburtstag zusammen mit der ganzen Familie.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.04.2018