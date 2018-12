Dem Alltag den Rücken kehren und Anteil nehmen

Althausen.Drinnen eine liebevoll, weihnachtlich geschmückte Turn-und Festhalle, draußen eine märchenhaft weiße Winterlandschaft. Dies war der Rahmen für einen gelungenen Seniorennachmittag in Althausen.

In seiner Begrüßungsrede sagte Ortsvorsteher Herbert Renner das zahlreiche Kommen zeige, dass die Senioren immer noch Anteil am dörflichen Leben nehmen und ihnen ihre Mitbürger noch etwas bedeuten. Wie Renner in seiner Ansprache weiter ausführte, sei es leider oft der Fall, dass in unserer schnelllebigen Zeit sich viele ältere Menschen aus der Gesellschaft zurückziehen.

Man bleibe zuhause, schaue häufiger Fernsehen und verliere damit die persönlichen Kontakte zu seinen Mitmenschen. Hinzu komme, dass insbesondere die junge Generation nur noch wenig Zeit für ihre älteren Mitbürger hätte.

Klar sei in diesem Zusammenhang aber auch, dass dies ein Merkmal der Leistungsgesellschaft sei, das man wohl als unvermeidlich hinnehmen müsse.

Deshalb so Renner weiter, sei eine Veranstaltung wie der Seniorennachmittag eine gute Gelegenheit sich in großer, geselliger Runde zu treffen, persönliche Gespräche zu führen und Erinnerungen auszutauschen. Gleichzeitig könne man dem Alltag für einige Stunden den Rücken kehren. Die Chorgemeinschaft Althausen/Edelfingen umrahmte unter anderem mit weihnachtlichen Liedern die Feier gesanglich.

Was folgte war ein von den Althäuser Kindergartenkindern unter der Leitung von Petra Müller und ihrer Kollegin Marina Ullenbruch eindrucksvoll und in tollen Kostümen dargebotenes Krippenspiel. Hier konnte man die natürliche Freude der Kinder am Darstellen der Herbergsuche, der auf dem Feld campierenden Hirten und der allgegenwärtigen Engel, wohltuend nachempfinden. Wie jedes Jahr bereicherte Susanne Kümmerer mit ihren musikalischen Beiträgen zusätzlich die Feier.

Insbesondere ihre Soloauftritte und die, mit einem Alphorn zusammen mit Dr. Eras intonierte Weisen begeisterten die Besucher, nicht zu vergessen, das von ihr selbst komponierte und getextete „Althäuser Lied“. Mit besinnlichen und adventlich geprägten Sequenzen, wies Dekan Ulrich Skobowski auf die Adventszeit als Zeit des Wartens und des „Eine-gute-Zeit-habens“ hin.

Auch das Erwarten, dass noch etwas Neues, noch nicht Bekanntes komme, halte diese Hoffnung aufrecht.

Als festlicher Abschluss des wiederum abwechslungsreichen und besinnlichen Altennachmittags ehrte Ortsvorsteher Herbert Renner die vier ältesten, anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner Althausens. Namentlich waren dies: Oskar Marder, geboren 1926, Frieda Götz, geb. 1928, Erna Oruszczak geb. 1930 sowie Daniel Stefner, geb. 1931. foh

