Dem wilden Müll begegnen

Dainbach.Zur „Kehrtwende“ trafen sich auch in diesem Jahr wieder 30 Kinder, Eltern, Ortschaftsräte und der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Aktion ist ein regelmäßig durchgeführtes Projekt, um den immer häufiger auftretenden „wilden Müllablagerungen“ und den unachtsam weggeworfenen Abfällen entgegenzuwirken. Die Aktion, die am Wochenende in die 17. Runde gegangen ist, begann am Dorfgemeinschaftshaus bei schönstem, aber kaltem Wetter.

Der Ortsvorsteher empfing die fleißigen Helfer und nachdem alle mit Warnwesten, Handschuhen und Abfallsäcken ausgerüstet waren, ging es zu Fuß, mit Traktoren und sogar mit dem Feuerwehrauto in alle Richtungen. Nach getaner Arbeit traf man sich mittags am Dorfgemeinschaftshaus, um sich zu stärken. Birgit Braun und Gisela Faulhaber hatten das Essen vorbereitet. Vor allem die Kinder waren wieder mit voller Begeisterung dabei. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019