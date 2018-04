Dementer Mann wird vermisst

Anzeige

Bad Mergentheim.Aus einem Altenheim in der Bad Mergentheimer Austraße wird seit Sonntagabend ein 80-jähriger, an Demenz leidender Mann vermisst. Der körperlich noch sehr agile Mann wurde zuletzt gegen 19.30 Uhr in der Einrichtung gesehen und ist seither verschwunden. Er wird als 172 cm groß beschrieben und soll derzeit 85 bis 90 Kilogramm wiegen. Sein scheinbares Alter wird als Mitte 60 angegeben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine beige Hose, einen grauen Pullover, ein blau-kariertes Hemd und blaue Schuhe. Der Mann hat kurze, dunkelbraune Haare, eine normale Gestalt mit Bauchansatz. Möglicherweise ist der pensionierte Lokführer mit einem Zug unterwegs.