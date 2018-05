Den Atem des Heiligen Geistes in sich spüren

Anzeige

Edelfingen.„BeGEISTert – und wie?!“, das war das Motto und die vielen Frauen waren es auch beim Frauengottesdienst, zu dem sich auch einige wenige Männer eingefunden hatten, am Freitagabend in der Marienkirche. „Kirche anders- Frauenkirche im ländlichen Raum“ lautete der Untertitel der Veranstaltung der Landfrauenvereinigung im Katholischen Deutschen Frauenbund.

Die Theologin Birgit Bronner, Pastoralreferentin der Landfrauenvereinigung, hat vor zwei Jahren eine eigene Liturgie entwickelt, die sich speziell an Frauen richtet. Sie sieht dieses Gottesdienstangebot, das als Projekt von der Bischof-Moser-Stiftung unterstützt wird, als Ergänzung zu den Gottesdiensten in den örtlichen Kirchengemeinden. Besonders spirituelle und meditative Elemente kommen in diesen Gottesdiensten zur Geltung und viel Musik. Am Freitagabend wurde dieser Part eindrucksvoll vom Projektchor „We believe“ gestaltet.

Diese besondere Form den eigenen Glauben zu feiern wurde erstmalig vom Zweigverein des KDFB in Bad Mergentheim angeboten und fand reichlich Zuspruch. Entsprechend dem bevorstehenden Pfingstfest, stand der Heilige Geist im Mittelpunkt der vorgetragenen Texte. Dazu ging man bis zur Schaffung der Erde und der Menschen zurück. Auch die von den Gläubigen gesungenen Lieder, „Atme in uns, Heiliger Geist“ oder „Gottes Geist bricht über uns herein“, hatten die Erfüllung der Menschen mit dem Geist Gottes zum Inhalt.