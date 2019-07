Den dritten Platz mit Einsatz erkämpft

Das Markelsheimer Tennis-U8-Team belegte den hervorragenden dritten Platz beim Bezirksfinale.

Markelsheim. Die besten sechs U8- Kleinfeldteams trafen sich zum Bezirks-Finale in Stetten am Heuchelberg. Es waren drei Verbandsspiele an einem Tag. Die Teams mussten dadurch zwölf Staffelspiele, zwölf Einzel und sechs Doppel bestreiten. Dass das bewältigt wurde, war der guten Vorbereitung zu verdanken, dass das Trainerteam (Thomas Väth, Bettina Schmidt, Nadine Safenreiter) geleistet hat.

Insbesondere beim Match- und Staffeltraining sowie bei der Turnierleitung an den Verbandsspielen brachte sich Bettina Schmidt vom Elternteam stark mit ein. Am Bezirksfinale selbst begleiteten fünf Eltern den Markelsheimer Tennisnachwuchs und feuerten sie während des ganzen Turniertages kräftig an. Mit sechs Spielern war das Team sehr gut aufgestellt und bereit für die große Herausforderung, die auf sie wartete.

„Die Kleinsten sind die Größten“, dieses Fazit wurde von den sportlichen Verantwortlichen bereits nach dem Meistertitel in der Verbandsrunde gezogen. Schon hier zeigte sich, dass die kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit, bei der man sich den besonderen Anforderungen der VR-Talentiade als einziger Verein im Sportkreis Mergentheim gestellt hat, bezahlt gemacht hat.

Bereits im Winterhalbjahr wurde mit dem gezielten Training auf diesen Wettbewerb begonnen. Die besondere Herausforderung ist, dass nicht nur das Einzel- und Doppelspiel trainiert werden muss, sondern auch die Spielestaffeln, die ein wichtiger Bestandteil für die Förderung der Koordination, Schnelligkeit und Geschicklichkeit bei den Kindern ist. Bei den Spielestaffeln in der Verbandsrunde gaben die U8-Kids von insgesamt 16 nur zwei Staffeln ab. Auch in den Matches waren die Markelsheimer Tennis-Youngster überaus erfolgreich. Mit 23:1-Matches gelang ein tolles Tennis-Gesamtergebnis. So trat man voller Selbstbewusstsein zum Bezirksfinale in Stetten an.

In Stetten erwarteten das Team sehr starke Gegner, denen die Markelsheimer alles abverlangten. Mit dem Mitfavorit Ludwigsburg 1und Ditzingen wurden zwei schwere Gegner in die Gruppe B gelost. Im ersten Spiel gegen Ludwigsburg lag man bei den Staffeln sehr unglücklich mit 3:5 zurück. Die Tennismatches gingen mit 8:4 an Ludwigsburg. Trotz der Niederlagen waren die unerwarteten Siege im Einzel von Maxi Bauer 4:3 und Andrian Bach 4:3 die ersten Höhepunkte an dem Finaltag.

Beim Spiel gegen den TC Ditzingen gingen die Markelsheimer Tennis-Youngster mit 6:2 in Führung. Mit diesem Vorsprung im Rücken konnten sich nach großer kämpferischer Leistung in den Einzeln Lenny Schmidt 5:2, Jana Bastron 5:3, Adrian Bach 6:2 und Maxi Bauer 4:4 MT 3:1 den Einzug ins kleine Finale um Platz drei sichern. Doppel: Schmidt/Bastron 5:1, Bauer/Finja Halbritter 4:5.

Im kleinen Finale um den dritten Platz gegen Neuenstein gelang wieder durch eine konzentrierte Staffel-Leistung ein 6:2-Vorsprung. Alle Einzel und Doppel gingen dann, mit zum Teil deutlichen Ergebnissen, an die nach einem langen Tennistag sehr spielstark auftretenden Markelsheimer Tennis-Kids: Lenny Schmidt 8:1, Jana Bastron 5:3, Adrian Bach 10:0. Mattis Landwehr – zum ersten Mal an diesem Tag im Einzel eingesetzt – gelang mit 7:3 sein bestes Tennismatch der Saison. Auch das Mädchen-Doppel Jana Bastron (Gastspielerin aus Mergentheim) und Finja Halbritter überzeugten mit einem deutlichen 7:3-Sieg. Das erste Doppel Schmidt/Bach steuerte ein 7:3 zum 6:0-Tennis-Gesamtergebnis bei.

Große Teamleistung

Mit einer großen Teamleistung, bei der jeder einen entscheidenden Beitrag leistete, wurde der Sieg erkämpft und erspielt. Insbesondere nach der anfänglichen Niederlage ließen die Markelsheimer Tennis-Youngster die Köpfe nicht hängen, sondern gingen mit der Einstellung „Jetzt erst recht!“ in die nächste Begegnung. Alle haben sich von Staffel zu Staffel, von Match zu Match gesteigert, sonst wäre der dritte Platz an so einem „Mammut-Tennistag“ nicht möglich gewesen.

„Das geht nur, wenn das Team funktioniert“, betonte Sportwart Ingo Schulz und fügte hinzu: „Das Ergebnis ist ein toller Erfolg für unsere Tennisabteilung und den Sportkreis Mergentheim.“ Ein besonderer Dank gelte dem ausrichtenden Verein TC Stetten, der das Turnier vorbildlich durchgeführt habe. guik

