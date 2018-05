Den eigenen Glauben wachsen lassen

Anzeige

Edelfingen.„Wachsen im Glauben ist nur möglich durch ein Sterben hindurch“, machte Pfarrerin Barbara Wirth bei der Konfirmation von sechs jungen Menschen in der Edelfinger Kirche deutlich.

Wahlthema

Von ihrem Konfirmandenunterricht mit dem Wahlthema „Nahtoderfahrungen“ berichteten die Konfirmanden in dem festlichen Gottesdienst, der von Jessica Rinner (Saxophon) und Hans-Ulrich Nerger (Orgel) musikalisch mitgestaltet wurde.

Zuversicht

In eigenen Bekenntnissen zeigten sie, wie ihr Glauben in dieser Zeit gewachsen sei. Die Pfarrerin griff das in ihrer Predigt auf und zeigte ihre Zuversicht, dass die Jugendlichen nicht nur körperlich wachsen, sondern auch seelisch und geistlich gedeihen und stark wie ein Baum werden. „Und das geht. Wir sind nicht mechanisch. Wir funktionieren nicht. Wir sind lebendig. Wir sterben. Wir wachsen. Und Gott gibt uns seinen Segen.“