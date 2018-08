Den Köchen die Arbeit leichter machen

Anzeige

Bad Mergentheim.Große Freude herrscht in Bad Mergentheim beim Gastronomie-Küchenhersteller Palux. Der Grund hierfür: Die multifunktionale Palux Topline Black Edition wurde in 2018 bereits mit zwei Fachpreisen prämiert.

Im März war im Rahmen der Fachmesse Internogra in Hamburg der erste Platz beim „Best of Market“ in der Kategorie Design und Konzept verbucht worden. Dabei stimmten die Leser der Fachmagazine first class, GVmanager, 24 Stunden Gastlichkeit und street FOOD business in verschiedenen Kategorien für die beliebtesten Hersteller und Produkte. Besonders die ansprechende Optik der Palux-Topline Produktlinie, die im Jahr 2017 als Designvariante „Black Edition“ mit schwarzer Bedienfolie und schwarzer Frontblende vorgestellt wurde, habe die fachkundige Jury überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Abgesehen vom Designaspekt erfülle die Palux Topline-Küchenserie mit ihrem modularen Baukastensystem – welches das nachträgliche Wechseln oder Ergänzen von Geräten in einer Herdlinie erlaubt – alle individuellen Anforderungen der modernen Profiküche, so Palux weiter.