Den Kurort zielstrebig nach vorne gebracht

Die große Zäsur im Leben des Jubilars folge am 31. Juli 2006, als er bei seiner Verabschiedung vom damaligen Minister für Bundesangelegenheiten des Landes Baden-Württemberg, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, das Bundesverdienstkreuz ans Revers geheftet bekam. In seiner Laudatio würdigte Reinhart das Engagement des scheidenden Kurdirektors und Geschäftsführers der Kurverwaltung, der nahezu sein halbes Leben in Diensten des größten Heilbades in Baden-Württembergs stand. Engagiert, aktiv und kreativ nannte er das Wirken Henns, immer von der Idee getrieben, den Kurort Bad Mergentheim in seiner Entwicklung zielstrebig nach vorne zu bringen.

Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit war das „Innenmarketing“ und die Verbesserung der Transparenz für die Vorgehensweise der Kurverwaltung. So sei es ihm gelungen, den äußerst wichtigen Kontakt zur Kurärzteschaft, zu den Chefärzten und Geschäftsführern der verschiedenen Spezialkliniken, sowie zu den Verwaltungsleitern der Sanatorien und Kurkliniken zu intensivieren.

Nicht umsonst und auch nicht ohne vorzeigbares Ergebnis: Die Steigerung der Attraktivität des Kurortes, stellte Hans-Dieter Henn immer in den Mittelpunkt seiner Arbeit, denn am Megamarkt Gesundheit, den er schon damals sah, sollte auch Bad Mergentheim partizipieren.

Auch nach der Zurruhesetzung legte Hans-Dieter Henn die Hände nicht in den Schoß. Bis 2015 leitete er seine eigene Beratungsfirma, ehe er endgültig in die Rolle des Vollrentners schlüpfte und mit dem Einstieg in das Camperleben eine neue Passion fand. Gemeinsam mit Ehefrau Elke durchstreift der Jubilar jetzt mit dem Wohnmobil ganz Europa, genießt Wellnessaufenthalte, greift täglich zur Geige und hält sich mit einem ganz persönlichen Sportprogramm körperlich fit. Zum heutigen Ehrentag gratulieren die Fränkischen Nachrichten und wünschen Hans-Dieter Henn für die kommenden Jahre viel Gesundheit und Zufriedenheit.

Donnerstag, 05.07.2018