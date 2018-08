Den letzten Zug später starten lassen

Anzeige

Dieser offene Brief richtet sich an die Westfrankenbahn in Aschaffenburg. Sehr geehrte Damen und Herren, als ständiger Bahnkunde, der in Bad Mergentheim lebt, fällt mir schon länger auf, dass die Anbindung der größten Kurstadt Baden-Württembergs sowohl aus Richtung Lauda, wie auch aus Crailsheim kommend, mehr als dürftig ist.

Die letzten Zugverbindungen liegen aus beiden Richtungen vor 22 Uhr, danach ist der Mergentheimer Bahnhof geschlossen. Besucher aus allen Richtungen der Republik stehen ratlos an den Verbindungsbahnhöfen und müssen sich selbst um Fahrmöglichkeiten kümmern.

Dieser Zustand entspricht zwar dem Fahrplan und ist kalkulierbar, besonders beeinträchtigend ist es aber, wenn die Anschlusszüge aus Richtung Würzburg oder Crailsheim Verspätungen haben und die letzte Verbindung aus Lauda, die nur zwischen Lauda und Bad Mergentheim verkehrt, leer nach Bad Mergentheim fährt, während in Lauda ganze Gruppen von Reisenden ratlos und sich selbst überlassen hilfesuchend auf dem Bahnsteig stehen.