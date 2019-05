„Den Weg gemeinsam weitergehen“

„Ich empfinde Dankbarkeit, Demut und Freude. – Meine Wiederwahl ist das Ergebnis einer großen gemeinsamen Anstrengung“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

Bad Mergentheim. Die Verpflichtung des wiedergewählten Oberbürgermeisters am Montagabend war nur der erste von 22 öffentlichen und über zehn nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten in einer Marathon-Sitzung des Gemeinderats. Dem festlichen Teil wohnten neben dem Regierungspräsidenten auch der Landrat, mehrere Bürgermeister und einige Bürger bei. Die Übergabe der Amtskette an Udo Glatthaar und dessen Vereidigung wurden mit Beifall quittiert.

Acht Jahre schnell vorbei

„Für mich ist das ein großer Tag der Dankbarkeit, Freude und inneren Besinnung“, erklärte OB Glatthaar seinen Zuhörern. Dass die erste Amtszeit, die ersten acht Jahre, schon vorbei seien, lasse ihn beinahe ungläubig staunen.

Er freue sich sehr über seine Wiederwahl, so der Rathaus-Chef, denn diese beinhalte vor allem zwei Facetten: „Zum einen haben die Menschen in unserer Stadt mir erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Zum anderen aber haben sie das zum Erfolg gemacht, was wir uns vor acht Jahren vorgenommen hatten: Miteinander reden statt übereinander, das Gemeinsame suchen statt Einzelinteressen durchzusetzen, menschlich miteinander umgehen und den anständigen Ton wahren, demokratische Spielregeln beachten und das Beste für unsere Bürger, für unsere Stadt suchen.

Liebe Bürger, ich konnte Ihnen dieses nur anbieten; Sie mussten es annehmen, Sie haben sich darauf einlassen. Deshalb ist meine Wiederwahl in Wahrheit das Ergebnis einer großen gemeinsamen Anstrengung, eines Kraftaktes, dem wir uns regelmäßig neu gestellt haben. Das war vielleicht erhofft, aber nicht selbstverständlich, und deshalb möchte ich Sie dazu ermutigen und aufmuntern, lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam weitergehen, diskutieren und streiten, aber am wichtigsten, auf dem Weg zu Ergebnissen den anderen als Mitmenschen achten, der zumindest grundsätzlich auch nur das Beste will.“

„Die Welt zerbröselt vielerorts“

Glatthaar sagte weiter: „Die Welt um uns herum zeigt, wie schnell sie zerbröseln kann, wenn scheinbar Selbstverständliches gefährdet wird durch unachtsamen Umgang, Populismus, Geschrei und Gewalt.“

Inhaltlich gebe es genug in Bad Mergentheim zu tun: „Wir haben uns große Ziele gesetzt: Die Stadtentwicklung in all ihrer Vielfalt möchte ich mit Ihnen vorantreiben, die aktuellen Schwerpunkte Kindergarten und Schulen, mit den nötigen Sport- und Kulturmöglichkeiten halten uns auf Trab, die Entwicklung des Bildungs-, Wirtschafts-, Gesundheits- und Tourismusstandorts bringt allen Generationen Chancen, hier gut leben, arbeiten oder auch urlauben, sich austoben oder erholen zu können. Dies alles eingerahmt in die dringende Notwendigkeit, unsere Lebensgrundlagen zu wahren, Ökologie und Natur zu achten, zu schützen und sorgsam zu nutzen, verbunden mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, genügend Steuerkraft zu entwickeln, um die gewünschten Annehmlichkeiten an Dienstleistungen auch finanzieren zu können, geleitet von dem Ziel, das Notwendige im Blick zu haben und den Mut, das Wünschenswerte auch mal aufs Wartegleis zu schieben – Stichwort Straßensanierungen.“

Die feierliche Verpflichtung des alten und neuen Oberbürgermeisters oblag Bernhard Gailing, dem ältesten Ratsmitglied. Er bescheinigte Udo Glatthaar eine Erfolgsgeschichte mit seinen von Anstand geprägten, menschlichen Umgangsformen und der Pflege eines offenen Miteinanders in der Stadt. Zusammen mit dem Gemeinderat seien gemeinsame Interessen verfolgt und viele Projekte erfolgreich umgesetzt worden. Nachdem seine beiden Amtsvorgänger jeweils nicht wiedergewählt wurden, dürfe Glatthaar umso stolzer auf sein Ergebnis sein, merkte Gailing noch an, ehe der Schwur auf die Verfassung und das Anlegen der Amtskette folgten.

Mehr Effektivität gewünscht

Mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl am kommenden Sonntag, 26. Mai, äußerte Gailing noch den Wunsch, dass „die fähigsten und einsatz-freudigsten Kandidaten den Sprung ins Stadtparlament schaffen“ und er empfahl den neuen Stadträten (er selbst tritt nicht mehr an), künftig wieder in den Sitzungen mehr Wert auf Effektivität zu legen und wiederholende Wortbeiträge sowie pressewirksame Dankesbezeichnungen zu Gunsten der Zeitersparnis zu unterlassen.

Offenes Ohr in Stuttgart

Die Glückwünsche der Landesregierung und des Regierungspräsidiums Stuttgart zur Wiederwahl und zur Amtseinführung überbrachte Regierungspräsident Wolfgang Reimer, der selbst aus Creglingen-Archshofen stammt: „Lieber Herr Glatthaar, ich wünsche Ihnen für Ihre zweite Amtszeit alles erdenklich Gute. Ich kann Ihnen zusichern, dass das Regierungspräsidium weiterhin gut und vertrauensvoll mit Ihnen zusammenarbeiten wird und wir für Ihre Anliegen ein offenes Ohr haben.“

Bad Mergentheim sei eine attraktive Stadt und habe gute Zukunftsperspektiven, so Reimer, der noch zwei Bewilligungsbescheide als „Geschenk“ im Gepäck hatte – in Höhe von 123 500 Euro für den Kindergarten St. Theresia in Markelsheim und 182 450 Euro für den Kindergarten in Edelfingen.

Auch Landrat Reinhard Frank würdigte die Leistungen von Udo Glatthaar und bot weiterhin eine gute Zusammenarbeit auf Kreisebene an. „Er hat die Kurstadt aus den Schlagzeilen gebracht, ein positives Wir-Gefühl erzeugt und die Reputation der Stadt im Ländle gestärkt“, lobte Frank und fügte augenzwinkernd an Glatthaar gewandt an: „Er hat es geschafft, ein Mergentheimer Dreigestirn aus Kurdirektorin, Dekan und OB zu formen.“

Weiter sagte Frank: „Er ist seinen Bürgern zugewandt, immer freundlich, liebenswert, humorvoll, optimistisch und ein stets verlässlicher Kreisrat.“ Unter seiner Regentschaft sei Bad Mergentheim zur einwohnermäßig größten Stadt des Landkreises angewachsen. Landrat Frank erinnerte Glatthaar ebenso daran, dass es „sein Recht und seine Pflicht“ sei, „als Ideen- und Impulsgeber sowie als Vordenker, die Gemeinde zu führen“.

Mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen warnte der Landrat noch am Beispiel Österreichs und des aktuellen Skandals um die Partei FPÖ, die Axt an die Wurzel der Demokratie zu legen. Die Bürger sollten am Sonntag wählen gehen „und den Rechts- und Linkspopulisten eine Abfuhr erteilen“.

Um Gottes Segen für den alten und neuen OB baten im Anschluss Dekanin Renate Meixner und Schwester Katharina. Für einen schönen musikalischen Rahmen sorgten jeweils an der Harfe Alina Marie Brand (neun Jahre) und Luise-Esther Bill (acht).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019