Den Weg hin zur Entspannung öffnen

Bad Mergentheim.Mit zahlreichen Gästen feierten Reinhold und Marianne Barlian am die Neu-Eröffnung der „Blauen Quelle“ im Haus des Gastes im Kurpark. Der „Blu Room“ diene, wie alle Redner betonten, der Entspannung und steigere das Wohlbefinden.

Wer das „Haus des Gastes“ im Kurpark kennt, der findet sich schnell zurecht. Denn schon einmal gab es hier einen „Blu Room“. Reinhold und Marianne Barlian nutzten diese Einrichtung selbst, und als der Betreiber die Kurstadt verließ, empfanden sie dies als schmerzliche Lücke im Angebot.

So entschloss sich das Ehepaar, selbst als Betreiber aktiv zu werden. Jetzt war Eröffnung, und dem schloss sich ein „Tag der offenen Tür“ an.

Was auffällt in den neu gestalteten Räumen, ist eine „durchgehende“ Planung. Da passt alles, und schnell stellt sich eine ruhige, entspannte Stimmung ein. Auch wenn – wie bei offiziellen Eröffnungen üblich – sehr viele Menschen in den Räumen sind, das Gefühl von drangvoller Enge tritt nicht auf.

In seiner Begrüßungsrede hob Barlian die Bedeutung des „Blu Room“ hervor, nannte aber auch die Überlegungen, die zum Entschluss führten, im Haus des Gastes die Blaue Quelle wieder zum Leben zu erwecken. „Wir wollten etwas schaffen, was den Menschen helfen soll. Und dazu brauchte es eine besondere Atmosphäre.“ Immerhin hat das Ehepaar Barlian hier eine sechsstellige Summe investiert und zusammen mit den Planern ein einheitliches Design entwickelt .

Die gute Zusammenarbeit mit Planern und Handwerkern zeige sich am Ergebnis, betonte Reinhold Barlian.

Der Vorsitzende des Kurverwaltungsrates, MdL Dr. Wolfgang Reinhart, attestierte den Betreibern, „einen innovativen Weg aufgezeigt zu haben“. Die Kurverwaltung freue sich auf dieses neue Angebot im Haus des Gastes. „Die Blaue Quelle bereichert den Standort Kurpark ebenso wie die Stadt“.

Auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar zeigte sich „sehr erfreut“ über die neue Blaue Quelle. Der Blu Room sei ein weiterer Beitrag zur Stärkung und Attraktivierung des Gesundheitsstandortes.

Kurdirektorin Katrin Löbbecke verwies auf die Bedeutung der „Blauen Quelle“ im Haus des Gastes inmitten des Kurparks. Schon einmal habe es hier ein solches, in Deutschland seltenes, Angebot gegeben, und der Entschluss der Eheleute Barlian, den Blu Room in eigener Regie im Haus des Gastes wieder zu eröffnen, freue sie sehr. Der Blu Room könne den Weg zu tiefen Entspannung ebnen und schaffe somit „optimale Voraussetzungen zur Selbstregulation“.

Nach der Eröffnung nutzten viele Gäste die Gelegenheit, sich einen eigenen Eindruck von den Räumen zu verschaffen. Vielfach wahrgenommen wurde auch die Möglichkeit zum Gespräch mit Betreibern und Mitarbeitern.

