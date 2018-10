Den Wein versteckte er im Beichtstuhl

Hans-Heinrich Ehrler trank zwar regelmäßig, aber mäßig. Auch vom Arzt ließ er sich das nicht verbieten.

Bad Mergentheim. Als Hans Heinrich Ehrlers Sarg 1952 von Waldenbuch auf den heimatlichen Friedhof überführt und geöffnet wurde, zeigte sich der Leichnam fast unversehrt. Ein geistlicher Herr meinte scherzhaft, jetzt werde man den Dichter heilig sprechen müssen; weniger scherzhaft entgegnete ein anderer Honoratiore ungerührt, wahrscheinlich habe der Wein den Poeten konserviert. Und als einmal die Rede auf die 1936 verweigerte Ehrenbürgerschaft kam, meinte der Ratsschreiber Effinger: „Entweder war der Hans Heinrich den Bonzen zu fromm, oder er hat ihnen zuviel gesoffen.“

Nun wird dem Poeten der Griff zur Flasche als Stimulans selbst von einer puritanischeren Gesellschaft als der Mergentheimer zugestanden. Der Wahn-Sinn des Dichters, so schließt man, sei eben selten ein heilig-nüchterner. Nur – eine Flasche mag produktiv stimmen, der zweiten sind die wenigsten Federhelden gewachsen. Hans Heinrich Ehrler trank zwar regelmäßig aber mäßig. Auf Besuch in der Vaterstadt trug er meist einen Flachmann zum Nachfüllen in der Tasche. Daß er krakeelig werden konnte, wenn er auf seine banausischen Mergentheimer loszog, wen wundert’s?

Als Ehrler wieder mal an die Tauber kam, hatte ihm der Arzt zuvor das Trinken verboten. So versteckte er in einem Beichtstuhl der Stadtpfarrkirche seine Flasche Wein und zog sich in gemessenen Abständen dorthin zurück. Als er das in einer Runde Theodor Heuss gestand, hob der den Zeigefinger: „Jetzt muscht aber zum Pfarrer und dei G’wisse erleichtere. Am beschte, du sagscht - ‚pater peccavi, schpiritualiter.“

Jeweils ein Tropfen Schweiß

Weinhändler Stefan Bauer hat vor seinem Tod noch vom Mergentheimer Herbsten erzählt. Jeder Tropfen Wein war da schon mit einem Tropfen Schweiß bezahlt. So sah es ein Weinherr gar nicht gern, wenn bei der Lese schon Trauben gefuttert wurden. Der unschuldige Enkel musste herhalten, dem der Opa immer wieder lautstark einschärfte, nur ja „des Lese in die eigene Gosch“ bleiben zu lassen.

Der seelengute Markelsheimer Weinbürgermeister Erich Riehle schlug sich bei Weinproben meist bravourös. So schwärmte er zu vorgerückter Stunde mal von einem Roten, den er ergriffen als vollbusig deklarierte. Und als er mit den erbaulichen Worten schloß: „Jedem is halt sei eigenes Gewächs am liebschte“, wunderte er sich über die Heiterkeit im Journalisteneck.

Weniger erbaulich stimmt eine andere Markelsheimer Geschichte. Nach verheißungsvollem Austrieb zerschlug 1926 ein rund zehn Minuten dauernder Hagel die Reben am Tauberberg. Anderntags stand St. Urban um einen Arm ärmer auf der Brücke. Ob der angewitterte Sandstein bei dem Hagelschlag nachgegeben oder ein Markelsheimer seinem Unmut handgreiflich Luft verschafft hatte? bfs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018