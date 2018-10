Depressionen stehen im Mittelpunkt

Bad Mergentheim.Die Depression zählt zu einer der häufigsten Erkrankungen in der Bevölkerung. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei 16 bis 20 Prozent.

Die Krankheitslast durch diese Erkrankung, etwa in Form von Arbeitsunfähigkeiten, stationären Behandlungen und Frühverrentungen, ist in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen.

Hilfe suchen

Möglicherweise liegt dies zum einen daran, dass Depressionen mittlerweile schneller erkannt werden und psychische Erkrankte weniger stigmatisiert werden und sich daher eher Hilfe suchen. Zum anderen führen vermutlich verschiedene gesellschaftliche Einflussfaktoren zu einem echten Anstieg der an Depressionen Erkrankten.

Da die Depression eine gut behandelbare Erkrankung ist, fällt der Früherkennung eine große Bedeutung zu. Oft ist es schwierig, die Grenze zwischen Gefühlsschwankung und beginnender oder manifester Depression selbst zu erkennen.

Am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr findet zum Thema „Depression – Symptome und Behandlungsmöglichkeiten“ ein Vortrag in der Reihe „Arzt im Gespräch“ im Kurhaus, Kleiner Kursaal statt. Dr. Eva Haas, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, informiert unter anderem über die Symptome, die auf eine Depression hinweisen.

Gerlinde Messmer, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, wird über die Therapiemöglichkeiten bei Depressionen berichten.

Im Anschluss beantworten die beiden Fachärztinnen Fragen aus dem Publikum.

„Arzt im Gespräch“ ist eine Vortragsreihe, die unter der Leitung von Heinz-Joachim Kuper, Allgemeinmediziner und 1. Vorsitzender des Vereins für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ e. V. in Kooperation mit dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness stattfindet.

