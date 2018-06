Der Ausgrenzung widerstehen lernen

Anzeige

Das Thema der Fachtagung „Das hält uns zusammen – Vielfalt leben und gestalten“, verspreche ein vielseitiges Programm und solle in einer Zeit der „Multi-Kulti-Gesellschaft“ mit unterschiedliche Lebenssituationen und Kulturen helfen, den besonderen Herausforderungen des Kindergartenalltags gerecht zu werden. Neben dem Fachvortrag von Petra Wagner wurden in der Veranstaltung zehn Workshops angeboten.

Auch Hausherr Dekan Ullrich Skobowsky sprach einige Worte und bescheinigte den Erzieherinnen, eine verantwortungsvolle Arbeit mit vielen Spannungsfeldern zu verrichten. Er stellte fest, dass die Erwartungen, die gestellt würden, hoch seien. Es stelle sich die Frage, was Kinder bräuchten und was die Erwachsenen wollten. Nachdem er das Quartier „Maria Hilf“ mit seinen unterschiedlichen Bildungs- und Pflegeeinrichtungen vorgestellt hatte, richtete die Sozialdezernentin des Landratsamtes, Elisabeth Krug, Grußworte an die Anwesenden. Sie unterstrich, dass diese Fachtagung bereits zum dritten Mal stattfinde.

Sie freute sich, dass 85 Erzieherinnen aus zehn Städten des Main-Tauber-Kreises und aus zwei Orten des benachbarten Odenwald-Kreises gekommen waren.

Das für die Tagung gewählte Thema liege auf der Hand, nachdem die Gesellschaft auch in der hiesigen Region immer vielfältiger und heterogener werde. Trotz unterschiedlicher Herkunft, Traditionen, Erlebnisse und Religion hätten alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung. Dazu sei es auch notwendig, Vorurteilen zu begegnen.

Inklusives Praxiskonzept

„Vielfalt respektieren – Ausgrenzung widerstehen“: So laute der Ansatz für ein inklusives Praxiskonzept und eine vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, stellte Diplompädagogin Petra Wagner zu Beginn ihres Vortrags fest.

In einer Zeit politischer Diskussionen mit menschenverachtenden Äußerungen unter dem Motto „Das wird man ja noch sagen dürfen!“, sei es wichtig, solchen Positionen zu begegnen und einen scharfen Blick auf herabwürdigende Äußerungen zu entwickeln.

Um eine vorurteilsbewusste Bildung zu ermöglichen, sei es notwendig, den Blick über den eigenen Lebensansatz hinaus zu weiten. Ein inklusives Bildungskonzept bedeute das Gegenteil von Ausgrenzung und Aussperrung. Es bejahe die vorhandene Heterogenität und Unterschiedlichkeit der Kinder. Besondere Aufmerksamkeit würden Kinder benötigen, die ein hohes Risiko haben, ausgegrenzt und benachteiligt zu werden. Solche Kinder dürften nicht der Bildungseinrichtung angepasst werden, diese sollte sich vielmehr auf die Kinder einstellen. Dabei müssten Gemeinsamkeiten als Ausgangspunkt für die Darstellung von Unterschieden dienen. Petra Wagner rief dazu auf, einen Weg zu finden, der Unterschiedlichkeit zulasse. Auch bei Elternabenden gebe es trotz vieler Gemeinsamkeiten aufgrund von Religion, Sprache, Familientraditionen usw. Barrieren zu erkennen und abzubauen. Im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen verwies die Referentin darauf, dass Kinder scharfe Beobachter seien. Schon ab dem dritten Lebensjahr fänden sich Vorformen von Vorurteilen („Du hast Mädchenschuhe an!“, „Der ist komisch!“, „Einem Schwarzen gebe ich nicht die Hand“). Auch die Werbung beeinflusse die Kinder in starkem Maße. Deshalb sei es wichtig, dass auch die Konsumwelt Kindern zeige, wie sie seien und sie dabei unterstütze, sich nicht von Erwachsenen etikettieren zu lassen.

Vier Ziele

In den Kindertagesstätten müsse es ein klares „Nein“ zu Ausgrenzungen geben. Die Kindergartenteams seien gefordert, eine inklusive Alltagspraxis zu entwickeln. Das benötige allerdings Zeit. Vier Ziele gelte es hier, zu verwirklichen: 1. Die Identität von Kindern stärken, 2. Kindern eine Erfahrung mit der Vielfalt ermöglichen, 3. Kinder zu kritischem Denken über Gerechtigkeit und Fairness anregen und 4. Kinder zu ermutigen, aktiv gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung vorzugehen.

Petra Wagner plädierte dafür, Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Familien nicht an der Flagge des Herkunftslandes und der Sprache festzumachen. Auch stereotypen Darstellungen in Lehr- und Kinderbüchern sei zu begegnen.

Zum Umgang mit sogenannten „Bestimmern“ in den Kindergruppen regte sie an, „Stoppregeln“ zu entwickeln. Diese könnten von benachteiligten Kindern angewandt werden und sollten das Kind darin unterstützen, aus eigener Kraft „Nein!“ zu sagen. Mit weiteren praxisnahe Empfehlungen schloss die Referentin ihre Ausführungen, die von den Zuhörern mit kräftigem Beifall belohnt wurden. WM

