Der Baron führt persönlich

Bad Mergentheim.Traditionsgemäß bietet der Verein Deutschordensmuseum Bad Mergentheim für Mitglieder und Freunde einen jährlichen Tagesausflug an. Hauptziel ist die Gamburg bei Werbach, wo man zunächst im Burggarten eine kleine lukullische Überraschung erwartet. Danach wird der Hausherr, Baron von Mallinckrodt, durch die Garten- und Burganlage führen. Dabei werden die Gäste auch die sehenswerten Fresken mit den Darstellungen der Kreuzzüge sehen und erklärt bekommen. Nach dem Mittagessen im Grünen Baum geht es nach Niklashausen mit Besichtigung der Kirche und Museum. In Wenkheim erwartet die Teilnehmer eine Führung in der Synagoge. Ein gemütlicher Ausklang findet gegen 17.30 Uhr in Werbach im „Mondo Mio“ statt.

Abfahrt ist am Samstag, 15. September am Parkhaus Stadtmitte (Oberer Graben) um 8.30 Uhr. Rückkehr gegen 19.30 Uhr. Vereinsmitglieder erhalten einen Preisnachlass.

Einige wenige Plätze sind noch frei. Anmeldung bis spätestens 8. September bei bei G.-U. Dziallas, Telefon 0 79 31 / 41 5 65, E-Mail: gu@dziallas-mgh.de. mv

