Bad Mergentheim.Kaum ein Lyriker erreicht ein solch großes Publikum, kaum ein Autor versteht es so gut, den Formenreichtum des Gedichts in die Gegenwart zu holen: Jan Wagner „ist der beste Lyriker seiner Generation und eine der stärksten und originellsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“, schrieb Christopher Schmidt in der Süddeutschen Zeitung.

Nun wird der mit seinem Band „Regentonnenvariationen“ bereits zum Klassiker gewordene Jan Wagner bei „Literatur im Schloss“ zu Gast sein. Die Lesung am Mittwoch, 11. April, im Deutschordensmuseum, beginnt um 19.30 Uhr und wird moderiert von Beatrice Faßbender.

Die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt hat im Herbst des vergangenen Jahres dem 46-jährigen Jan Wagner die höchste Literaturehrung des Landes verliehen: den Georg-Büchner-Preis. Die Begründung für diese Wahl war so konzis wie einleuchtend: In seinen Gedichten vereine Wagner „spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung“.