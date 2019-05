Der Darm und die Gesundheit

Bad Mergentheim.Im Rahmen der VdK-Vortragsreihe findet am Dienstag, 7. Mai, um 14.30 Uhr im Hotel „Alte Münze“, Münzgasse, in Bad Mergentheim ein kostenfreier medizinischer Vortrag statt.

Darmgesundheit, Ernährung, Bewegung und das soll alles sein? Sicher nicht, aber schon eine ganze Menge. Dr. Kerstin Bögner-Zoller stellt in ihrem Vortrag die Bedeutung eines gesunden Darmes in den Mittelpunkt. Erkrankungen rund um den Darm wird sie ansprechen und die Möglichkeiten der homöopathischen Behandlung anhand einiger ausgewählter Mittel vorstellen. Dieser Vortrag ist auch für VdK-Nicht-mitglieder kostenfrei. Bögner-Zoller, Homöopathie-Ärztin, hat nach einigen Jahren Schulmedizin mit zuerst Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin und Kinderheilkunde, ihren Tätigkeitsschwerpunkt in der ganzheitlichen Behandlung der Patienten. vdk

