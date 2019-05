Der Hund darf mitreisen

Bad Mergentheim.Eine hohe Kurgastehrung nahm Kurdirektorin Katrin Löbbecke vor kurzem im Café Amadeus vor.

Renate Grunow aus Köln, Jahrgang 1954, ist bereits zum 30. Mal in Bad Mergentheim zu Gast. Und das von Anfang an in der Ferienwohnung bei Eleonore Trender. Grunow war 1996 zum ersten Mal im Kurort und wollte in eine Klinik. Da sie aber dorthin ihren Hund nicht mitnehmen konnte, suchte sie eine andere Unterkunft und kam dabei auf Eleonore Trender. Seitdem verbringt sie jedes Jahr rund vier Wochen in dieser Ferienwohnung.

Kurdirektorin Katrin Löbbecke bedankte sich bei Renate Grunow für die langjährige Treue zu Bad Mergentheim und überreichte der Jubilarin ein Präsent. kv

