Der Natur auf der Spur

Bad Mergentheim.Die Naturschutzgruppe Taubergrund präsentiert am heutigen Donnerstag im kleinen Kursaal in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim einen Lichtbildervortrag des Fotografen Holger Schmitt. Die beiden Parkanlagen in der Kurstadt sind kunstvoll angelegt. Dennoch hat auch hier die Natur noch viel Raum.

Wenn im Frühling, oft schon im Februar, wilde Krokusse große Flächen mit einem blauen Teppich überziehen, dann summt und brummt es heftig. Zu hunderten bevölkern Hummeln und Bienen die blühende Landschaft. In den Parks sind die Insekten sicher, denn Pflanzengifte kommen nicht zum Einsatz. In beiden Parks gibt es viele Nischen für wildes Leben. Schmitt dokumentiert die Schönheit der hiesigen Tier- und Pflanzenwelt mit zahlreichen Bildern. Seit seiner Pensionierung als Fotoredakteur hat er die Naturfotografie für sich entdeckt. Seit fünf Jahren ist Schmitt mit seinen Kameras in Bad Mergentheim unterwegs. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. NSG