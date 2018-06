Der neue Dirigent heißt Felix Krüger

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Bad Mergentheimer Kammerchor hat einen neuen Dirigenten: Felix Krüger aus Tauberbischofsheim.

Felix Krüger wurde in Nürnberg geboren. Er studierte zunächst Schulmusik an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar. Im Anschluss daran absolvierte er ein Aufbaustudium im Fach Dirigieren bei GMD Prof. Stiefel an der Musikhochschule Karlsruhe, das er 2006 mit Auszeichnung abschloss. Erweitert wurde das Dirigierstudium bei Prof. Peter Eötvös und Prof. Zoltán Peskó. Die pianistische Ausbildung wurde in Karlsruhe bei Prof. Kaya Han fortgesetzt.

Neben einigen Konzerten mit der Baden-Badener Philharmonie stand er als Dirigent unter anderem am Pult des Savaria Symphony Orchestra (Ungarn). Im Rahmen des Dirigentenpodiums Baden-Württemberg konnte er seine Dirigiererfahrung mit weiteren professionellen Orchestern erweitern, wie dem Württembergischen, dem Südwestdeutschen und dem Kurpfälzischen Kammerorchester und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.