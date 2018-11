„Der Reisende“ kommt ins Schloss

Bad Mergentheim.Der Autor Peter Graf stellt seinen Roman „Der Reisende“ am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr bei „Literatur im Schloss“ im Deutschordensmuseum vor. Der Schauspieler Thomas Sarbacher wird ausgewählte Passagen aus dem Roman lesen. Sarbacher begann am Theater und ist seit Ende der 90er Jahre in vielen Fernsehproduktionen zu erleben gewesen. Auch als Hörbuchsprecher hat Sarbacher große Bekanntheit erlangt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. lis/Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018