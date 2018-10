Bad Mergentheim.Der 17-jährige, äußerst begabte Evgeni Petrichev gab im Roten Saal des Deutschordensmuseums ein beeindruckendes Klavierkonzert.

Der junge Künstler aus Würzburg, der schon vor zwei Jahren hier auftrat und bereits damals auf seine Gage zugunsten der Flüchtlingshilfe verzichtete, spielte unter anderem die Klaviersonate op.28/15 Pastorale von Beethoven und Images II von Debussy.

Evgeni, der schon in den letzten Jahren vielfache internationale Preise gewann und mehrfach in den USA, London, St. Petersburg etc. gastierte, begeisterte das Publikum mit seinem feinfühligen und doch sehr kraftvollem Spiel.

Der Ruf nach weiteren Zugaben wollte nicht enden.

Dr. Angela Weiß, die zweite Vorsitzende des Kulturvereins bedankte sich bei Evgeni für sein vorbildliches Engagement und bat die Zuhörer um reichliche finanzielle Opferbereitschaft.

Der diesjährige Spendenerlös geht an Adompoja e.V., einen Verein, der sich um Waisenkinder in Ghana und Togo kümmert und momentan mit dem Aufbau eines Wohn-und Schulhauses in Accra, der Hauptstadt von Ghana beschäftigt ist.

Die Vorsitzende von Adompoja, Sana Kpante, bedankte sich in einer sehr emotionalen Rede bei dem Künstler für sein ehrenamtliches Wirken und zudem beim Publikum für die großzügigen Spenden, die das ihr so am Herzen liegende Projekt wieder ein Stück vorantreiben werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018