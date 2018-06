Der Schock der Diagnose folgt oft zunächst ein „Honeymoon“

Anzeige

Auch bei der bewährten Therapie mit L-DOPA, das im Gehirn in den Botenstoff Dopamin umgewandelt wird, gebe es positive Weiterentwicklungen.

Im Zulassungsprozess befinde sich nach erfolgreichen Studien etwa eine Medikamentengabe über die Haut oder zum Inhalieren.

Typische Symptome der Krankheit stellte Dr. Herbert Hock, Facharzt für Neurologie, vor. „Dazu gehören zitternde Hände, eine gebeugte Haltung, ein schlurfender Gang oder ein Arm, der beim Gehen angewinkelt wird und nicht mehr mitschwingt“, so der Neurologe. Auch ein immer kleineres Schriftbild, Sprech- und Schluckstörungen können demnach auf Parkinson hinweisen.

Sehr frühe Hinweise

„Sehr frühe Hinweise auf eine mögliche spätere Parkinsonerkrankung sind außerdem Riechstörungen und vor allem Störungen der sog. REM-Schlafphase.“ Zu den motorischen Veränderungen komme nicht selten eine Veränderung der Psyche hinzu, wie zunehmende Gereiztheit, Umtriebigkeit oder eine geminderte Merkfähigkeit.

„Wichtig bei der Diagnose ist es, andere neurologische Erkrankungen auszuschließen“, betonte Dr. Hock. Einer Zeit der Ungewissheit folge so oft der Schock der Diagnose. „Doch Parkinson ist eine lebensbegleitende, keine lebensverkürzende Diagnose“, machte der niedergelassene Neurologe deutlich. „Die meisten Patienten sprechen sehr gut auf eine Therapie an, die den Dopamin-Stoffwechsel fördert.“

Allerdings sei eine sehr disziplinierte und strukturierte Einnahme der Medikamente erforderlich. Außerdem habe sich gezeigt, dass Patienten in der Bewältigung der Erkrankung profitieren, wenn sie früh mit der Therapie beginnen. „Viele fühlen sich mit den Medikamenten zunächst wie geheilt und man spricht daher von einer Medikamenten-Honeymoon-Phase.“ Diese könne mehrere Jahre anhalten, bevor ein Nachlassen oder zunehmende Schwankungen der Wirksamkeit auftreten könnten.

In dieser fortgeschritteneren Phase kann eine stationäre neurologische Komplexbehandlung Besserung bringen. Barbara Schweigert, Oberärztin in der Neurologie im Caritas-Krankenhaus und seit vielen Jahren erfahren in der Parkinson-Therapie, stellte die verschiedenen Elemente vor. Dazu gehören zum einen die Optimierung der medikamentösen Einstellung und die Behandlung von Begleitsymptomen. „Meist gelingt es, durch eine verbesserte Einstellung der Tabletten ein wieder zufriedenstellendes Befinden zu erreichen. Sollte die Erkrankung hierfür allerdings zu weit fortgeschritten sein, erreichen wir die gewünschte Stabilisierung zum Teil mit einer Pumpentherapie, bei der der Wirkstoff unter die Haut oder über eine Sonde in den Dünndarm abgegeben wird. Damit sind deutlich gleichmäßigere Wirkspiegel im Blut möglich“, so die Neurologin. Hinzu komme bei der stationären Komplexbehandlung intensive aktivierende Pflege, Physiotherapie, Logo- und Ergotherapie.

Gezielte Übungen

„Mit gezielten Übungen lassen sich zum Beispiel der Bewegungsstart beim Loslaufen und das Gleichgewicht trainieren. Logopädie kann Sprechmelodie, Artikulation und Lautstärke verbessern sowie alternative Schlucktechniken einüben. Ergotherapie schult die Feinmotorik und Geschicklichkeit bei Alltagsaufgaben wie Waschen, Ankleiden oder Essen und unterstützt die Patienten mit Gedächtnistraining“, erläuterte die Oberärztin. „Dieses individuell angepasste, intensive Zusammenspiel verschiedener therapeutischer Ansätze während der sieben, 14 oder 21 Tage dauernden stationären Behandlung führt meist zu einer erheblichen Besserung.“ Falls eine Tiefe Hirnstimulation als Therapie in Betracht komme, arbeite man hier eng mit der Neurologischen Universitätsklinik Würzburg zusammen.

Hilfreicher Kontakt

Wie hilfreich der Kontakt zu anderen Betroffenen sein kann, machte im Anschluss Tamara Roth deutlich. Die Tochter eines Erkrankten leitet mit großem Engagement die Anfang des Jahres neu gegründete regionale Parkinson-Selbsthilfegruppe und berichtete über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins. Neben monatlichen Gruppentreffen und Fachvorträgen organisiert die Selbsthilfegruppe auch gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen. „Es geht bei uns nicht um kollektives Jammern. Wir wollen auch gemeinsam lachen und Spaß haben“, so Tamara Roth. Viele Besucher nutzten in der Pause die Gelegenheit, mit ihr und weiteren Mitgliedern der Selbsthilfegruppe sowie mit den Ärzten und Therapeuten ins Gespräch zu kommen. Die vielen verschiedenen Fragen an die Neurologen Buttmann, Schweigert, Hock und Lang in der abschließenden gemeinsamen Fragestunde, machten deutlich, wie wichtig das Informationsangebot für die Parkinson-Betroffenen und ihre Angehörigen beim Patiententag im Caritas-Krankenhaus war. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018