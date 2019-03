„Der soziale Kitt in unserer Gesellschaft“

Ein Rückblick auf das letzte und Ausblick auf das aktuelle Jahr sowie ein Vortrag zur Sozialpolitik standen im Mittelpunkt der 29. Kreisverbandskonferenz des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim.

Edelfingen/Tauberbischofsheim. Zu Beginn der gut besuchten Konferenz im Landhotel Edelfinger Hof wandte sich VdK-Kreisverbandsvorsitzender Kurt Weiland an die vielen Delegierten und Mitglieder, aber auch an die Vertreter benachbarter Kreisverbände sowie Gäste und Ehrengäste.

„Der VdK ist mit bundesweit rund 1,9 Millionen Mitgliedern einer der größten und einflussreichsten Sozialverbände in Deutschland und ein wichtiger Partner im sozialpolitischen Dialog“, betonte MdL Prof. Dr. Wolfgang Reinhart in seinem Grußwort. „Was der Welt am meisten fehlt, sind Menschen, die sich mit den Nöten anderer beschäftigen“, zitierte Reinhart den elsässischen Arzt, Philosophen und Theologen Albert Schweitzer. „Im Sinne dieser Worte engagieren sich tausende ehrenamtliche und professionelle Mitarbeiter des VdK für Fairness und Solidarität in der Gesellschaft“.

Aktuell habe die CDU-Landtagsfraktion ein Projekt zur Stärkung des Freiwilligen Sozialen Jahrs durchgesetzt. Ziele des jüngst verabschiedeten Landespflegestrukturgesetzes seien eine bessere Ausrichtung der Pflegeinfrastruktur auf die Bedürfnisse vor Ort, die Einführung kommunaler Pflegekonferenzen, eine stärkere Nutzung der Digitalisierung für die Pflege und die Verbesserung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit. Als Anerkennung für sein langes und besonderes ehrenamtliches Engagement überreichte Reinhart dem Kreisverbandsvorsitzenden Kurt Weiland dann die Medaille des Landesparlaments und ein „Diplomatenpräsent“.

„Der VdK leistet eine hervorragende Arbeit. Der Verband hat es geschafft, sich dank eines enormen ehrenamtlichen Engagements zu einem modernen Sozialverband zu entwickeln, um Menschen in vielen Alltagsbereichen zu beraten und zu unterstützen“, hob der Bad Mergentheimer Oberbürgermeister Udo Glatthaar in seiner Rede hervor. „Das Ehrenamt ist der soziale Kitt in unserer Gesellschaft und der VdK trägt maßgeblich dazu bei“, betonte der OB.

„Auch 2018 konnten wir in der Mitgliederentwicklung und in den Aktivitäten an die guten Jahre anknüpfen“, vermeldete Weiland eingangs seines Geschäftsberichts. Anfang Januar habe der VdK-Kreisverband 5265 Mitglieder gezählt, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 199 Personen (3,93 Prozent) entsprochen habe. Zu dieser erneut positiven Entwicklung habe insbesondere das Hauptamt mit einem sehr erfolgreichen Rechtsreferenten und einem schlagkräftigen Sekretariatsteam beigetragen, aber auch die hervorragende Mitgliederbetreuung sowie die vielen Aktivitäten und Aktionen in den Ortsverbänden.

Wesentlicher Höhepunkt im vergangenen Jahr sei der Festakt in der Tauber-Franken-Halle Königshofen zum 70-Jahr-Jubiläum des VdK- Kreisverbands Tauberbischofsheim gewesen. Hier habe die Podiumsdiskussion mit MdB Alois Gerig und dem VdK-Landesverbandsvorsitzenden Roland Sing über Sozialpolitik im Mittelpunkt gestanden.

Aktionsschwerpunkte des Kreisverbands seien zum Beispiel die VdK-Patienten- und Wohnberatung als Wegweiser für Ratsuchende, das Sozialprojekt „Aktiv inklusiv – Gemeinsam verschieden sein“, die im Februar 2019 gestartete Kampagne „Pflege macht arm!“ und Schulungen in den Ortsverbänden. Höhepunkt des laufenden Jahres werden die 2. Gesundheitstage des Main-Tauber-Kreis unter dem Motto „Organspende“ am 11. und 12. Mai in der Stadthalle in Grünsfeld sein. Hier wird auch eine Messe mit zahlreichen Ausstellern sowie Fachvorträge rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Vorsorge auf dem Programm stehen.

Neben weiteren musikalischen Attraktionen ist ein besonderes Highlight das Konzert mit Anita & Alexandra Hofmann unter dem Motto „30 Jahre Leidenschaft“, das am Samstag, 11. Mai um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Lauda vom Kreisverband präsentiert wird.

Ein weiter musikalischer Höhepunkten wird der Auftritt des offiziellen Udo Lindenberg Doubles Rudi Wartha sein, der eine transplantierte Niere hat und hierüber berichten wird. Wartha wird außerdem am Samstag, 19. Oktober, ein ebenfalls von dem Kreisverband veranstaltetes Benefizkonzert in Wertheim geben.

Einen Finanzstand, der in der abgelaufenen Geschäftsperiode trotz eines leichten Defizits – vor allem durch die große 70-Jahr-Feier – , insgesamt erfreulich war, vermochte Schatzmeister Reinhold Adelmann zu vermelden. Die beiden Revisoren Norbert Dühmig und Ernst Schäfer bestätigten ihm eine absolut beanstandungsfreie Buchführung, so dass die Entlastung einstimmig war.

