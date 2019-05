Bad Mergentheim.Die Adipositas-Selbsthilfegruppe veranstaltet einen Adipositas-Infotag am Samstag, 25. Mai, unter dem Titel „Der Speck muss weg!“; Veranstaltungsort ist die Rehaklinik ob der Tauber, Bismarckstraße 31.

Das Programm sieht folgende Punkte vor: 9.30 Uhr „Adipositas: Krankheitsbild – konventionelle und konservative Therapie gegen/bei Adipositas“, Dr. Evelyn Stotuth, Oberärztin; 10 Uhr „Ernährung: Die Logi-Methode – ein Weg zur genussvollen Gewichtsreduktion“, Michaela Kandert, Diätassistentin.

In der Pause um 10.30 Uhr besteht Gelegenheit zum Austausch. Um 11 Uhr geht es weiter mit: „Bewegung: Fit mit ’HIIT’ – einfach in Bewegung kommen“, leicht umsetzbare Praxistipps, Hans Kastner, Sportlehrer. 11.30 Uhr „Der Darm: Die Wurzel allen Übels – was hat ein gesunder Darm mit Gewichtsreduktion zu tun?“, Kerstin Schuster, Osteopathin und Heilpraktikerin. Anschließend Fragerunde und Austausch. Ende gegen 13 Uhr.

