Der Stadtgarten wird einen Nachmittag lang zur Insel Lummerland

Bad Mergentheim.Das Jugendhaus „Marabu“ bietet am Sonntag, 27. Januar, um 15 Uhr ein Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren.

Zu Gast in der Kurstadt ist das Tübinger Theater „HERZeigen“. Mit „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wird ein Klassiker aufgeführt und der Stadtgarten zum Lummerland, denn das ist die geliebte Heimat von Lukas, dem Lokomotivführer und Jim Knopf, der als Baby in einem Paket auf diese winzige Insel kam. Eines Tages machen sich Jim und Lukas gemeinsam mit der Lok Emma auf, um einen neuen Platz in der Welt zu finden. Auf dieser abenteuerlichen Reise lernen sie den Kaiser von Mandala kennen, dessen Tochter, Prinzessin Li Si, nach Kummerland verschleppt worden ist. Lukas und Jim durchqueren gefährliche Schluchten, riesige Wüsten, Vulkanlandschaften, sie begegnen dem Scheinriesen Herrn Tur Tur dem Halbdrachen Nepomuk – und Frau Malzahn . . .

Schließlich gelingt es ihnen sogar, die kleine Prinzessin aus dem Herzen der Drachenstadt zu befreien. Das Theater „HERZeigen“ inszeniert mit Leichtigkeit, Humor und Charme eine schöne Parabel über die Suche nach Heimat und den Mut, in die Fremde zu reisen. Verwandlungsreiches Schauspiel, Schattenspiel, Projektion, Figuren- und Bewegungstheater, Musik und Gesang lassen atmosphärisch dichte und fantasievolle Bilder entstehenEine traumhafte und humorvolle Geschichte über eine gute Freundschaft, die in allen Lebenslagen wie Pech und Schwefel zusammenhält.

