Der Startschuss erfolgt im Februar

Die Patienten in der Region schauen bald „nicht mehr in die Röhre“ – sie werden nämlich ab März in sie hineingeschoben. In der Kurstadt wird in ein neues radiologisches Zentrum investiert.

Bad Mergentheim. „Für uns erfüllt sich ein kleiner Traum“, sagen Petra und Dr. Cornelius Oberle bei einem Vororttermin auf der Baustelle in der Bad Mergentheimer Goethestraße unisono. Dort wird die

...