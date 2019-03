Der Unfallort wird noch gesucht

Bad Mergentheim.Ein schwarzer Mercedes stand von Donnerstag bis Samstag an insgesamt drei verschiedenen Stellen. Eine Beschädigung am Wagen im Bereich des hinteren Stoßfängers stellte der Besitzer am Samstag fest. Als Unfallörtlichkeiten kommen in Bad Mergentheim ein Parkplatz in der Wilhelm-Frank-Straße, der Parkplatz einer Firma in der Max-Eyth-Straße und der Parkplatz eines Supermarkts in der Dieselstraße in Frage. Zudem stand der Pkw auch in Boxberg-Unterschüpf auf einem Firmenparkplatz. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019