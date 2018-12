Der Wegweiser war ganz schön unterwegs

Auf die Fragen, die rund um einen Schäfer-Gehrig-Wegweiser aufgeworfen wurden, haben wir einige erhellende Antworten erhalten.

Bad Mergentheim. Sonja und Rainer Götzelmann haben, wie berichtet, von einem Antiquitätenhändler einen Wegweiser gekauft, der an die Entdeckung der Heilquellen in Mergentheim erinnert. Der Bildhauer hat auf dem Querbalken den Schriftzug „Schäfer Gehrig Weg“ schön herausgearbeitet und darüber den Schäfer mit drei seiner Schafe platziert.

Unklar war, wo und wann der Wegweiser aufgestellt wurde und wer ihn angefertigt hat. Da es sich nach Schätzungen um eine kunsthandwerkliche Arbeit aus den 1930er Jahren handelt, wurde auf einem Stadtplan aus der Zeit des „Dritten Reichs“ nach einem Schäfer-Gehrig-Weg Ausschau gehalten. Und in der Tat, es gab ihn. Er befand sich im Außenbereich des Kurparks, hinter der Wandelhalle, zwischen den Bahnschienen und der Tauber. Und wie sich jetzt herausstellte, stand dort auch der Wegweiser.

Auf unseren Artikel hin haben sich Leser gemeldet, die Hinweise zum Bildhauer und den Standorten geben konnten. Sogar Fotos wurden uns zur Verfügung gestellt.

Der Bad Mergentheimer Fritz Ulshöfer, Jahrgang 1934, kennt den Wegweiser noch von früher, denn er ist als Schüler auf dem Weg zum Tauber-Schwimmbad bis Anfang der 50er Jahre an ihm vorbeigelaufen. Der Wegweiser stand nur wenige Meter von dem Pavillon der Wilhelmsquelle entfernt. Der Pavillon befindet sich zwischen dem großen Tauberwehr und der Bahnschienen-Unterführung, durch die man in den Kurpark gelangt. Im Bereich des Pavillons wurde die am Tauberufer aus der Erde tretende Wilhelmsquelle von den Schafen des Schäfers Gehrig, die begierig daran leckten, 1826 entdeckt. Deshalb wurde dort auch der Weg nach ihm benannt.

Dr. Ulshöfer erinnert sich nicht nur an den Wegweiser, sondern auch an den Bildhauermeister Johannes Stephan, der ihn geschaffen habe, denn sein Vater war mit ihm befreundet. Stephan wohnte in der damaligen Beethovenstraße 7, die später in Eichendorffstraße umbenannt wurde. Er sei ein bekannter und gut beschäftigter Bildschnitzer gewesen, der in Bad Mergentheim gearbeitet und nach dem Krieg vor allem Friedhofskreuze geschnitzt habe, so auch das Kreuz auf dem Grab von Ulshöfers Großmutter, die 1944 verstorben war.

Stephan habe neben dem Schäfer-Gehrig-Wegweiser noch weitere hergestellt, so Ulshöfer, der schon als Kind die Werkstatt des Holzschnitzers kannte. Einer der Wegweiser, der früher am Anfang des Badwegs gestanden habe, stehe noch heute im Trinktempel neben der Gläserausgabe der Kurverwaltung. Ein anderer sei im Ketterwald in der Burgallee zu finden. Wann die Wegweiser entstanden sind, konnte Ulshöfer nicht sagen.

Laut Stadtarchivarin Christine Schmidt wurde Stephan am 10. März 1875 in Mergentheim geboren, wo er am 17. Januar 1962 verstarb. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Zufälligerweise ist die Stadtarchivarin vor wenigen Tagen auf ein Glasnegativ aus der Sammlung Hugo Holl gestoßen, das den Wegweiser am früheren Schäfer-Gehrig-Weg in der Nähe des Tauberwehrs zeigt.

Erna Rubey lebt seit 1951 in Bad Mergentheim und hat über Jahrzehnte hinweg leidenschaftlich fotografiert, wobei der Kurpark zu einem ihrer bevorzugten Motive zählte. Dort hat sie im Jahre 2010 den Weg fotografiert, der an den Kurpark-Kolonnaden vorbei zum großen Springbrunnen am Haus des Gastes führt. Und siehe da.

Mit auf dem Bild ist der Wegweiser mit der Aufschrift „Schäfer Gehrig Weg“ und der Schäferszene darüber.

Nachdem der Schäfer-Gehrig-Weg zwischen Tauber und Bahnschienen verlegt und namenslos geworden war, bekam der Weg, der über die Brücke zum Springbrunnen am Haus des Gastes und weiter zur Wandelhalle hin führt, den Namen Schäfer-Gehrig-Weg. Im Bereich der Kurpark-Kolonnaden fand der Wegweiser einen neuen Standort, wie das Bild von Erna Rubey deutlich macht.

Seitens der Kurverwaltung Bad Mergentheim teilt Armin Pilsner mit, dass der Wegweiser, der sich in einem Lager befand, vor zehn bis 15 Jahren von ihm in seiner Eigenschaft als Maler und Lackierer wieder hergerichtet und am Schäfer-Gehrig-Weg im Kurpark aufgestellt worden sei.

Vor einigen Jahren sei der Wegweiser entfernt und wieder eingelagert worden, weil sein Standbein unter der Feuchtigkeit gelitten habe. An wen er dann Jahre später veräußert worden sei, könne nicht mehr nachvollzogen werden.

Heute befindet sich der Wegweiser mit seiner liebevoll gestalteten Schäferszene im Haus der Familie Götzelmann, und man darf gespannt sein, ob er noch einmal einen neuen Standort finden wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018