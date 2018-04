Deutlicheres Profil für heimischen Wein geplant

Anzeige

Der Weinbauverband fordert die Unterstützung einer Mehrgefahrenversicherung gegen außergewöhnliche Naturereignisse. Hierzu sind zwischenzeitlich zahlreiche Gespräche erfolgt, die allesamt positiv im Sinne des Weinbauverbands verlaufen sind. „Aus diesem Grund sind wir guter Hoffnung, dass es ab dem Jahr 2019 einen Staatsbeitrag zu einer Mehrgefahrenversicherung geben wird“, teilte Hohl den Mitgliedern mit.

In seinem Jahresbericht sprach der Verbandspräsident auch die Steillagenförderung und die Ausbildung, die Marketingstrategie für den Weinsüden und das Thema Vermarktung und Handel an.

Speziell auf dem deutschen Markt, der von hohen Weinimporten geprägt ist, gehe der Wettbewerb viel zu oft zuungunsten der heimischen Weine aus. Auch deshalb sieht Präsident Hohl erheblichen Bedarf für eine Profilierung der Weinherkunft Württemberg, deren Basis eine neue Herkunftssystematik sein müsse.

Hohl betonte an dieser Stelle auch, dass der Verband den aktuellen Vorstoß der EU-Kommission nach einer Regulierung des Lebensmittelhandels ausdrücklich begrüßt. „Die Forderungen des Handels strangulieren unsere Betriebe zunehmend und wir können dieser Handelsmacht wenig entgegensetzen. Der kleine Erzeuger geht daran kaputt und damit auch unsere Kulturlandschaft, die unsere Region, unsere Heimat so attraktiv macht.“

Große Zukunftsaufgabe

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand aber die Podiumsdiskussion über die große Zukunftsaufgabe „Pflege und Weiterentwicklung der geschützten Ursprungsbezeichnung Württemberg (g. U.) bzw. der flankierenden geschützten geographischen Angaben (g. g. A.)“. Mit Schreiben vom 26. September 2017 bescheinigte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg dem Weinbauverband Württemberg, dass dieser die rechtlichen Aufgaben erfüllt, um als sogenannte Schutzgemeinschaft anerkannt zu werden. Damit war der Weinbauverband Württemberg deutschlandweit der erste regionale Weinbauverband, der als Schutzgemeinschaft auftrat.

Zentrales Betätigungsfeld dieser Schutzgemeinschaft wird es sein, Ideen zum Einstieg in ein neues, herkunftsorientiertes Bezeichnungssystem für Württemberg zu formulieren.

Angesichts des Konkurrenzkampfes auf dem deutschen Markt gilt es, mögliche Chancen einer angepassten Bezeichnungs- und Qualitätspyramide, die dem Grundsatz „Je enger die Herkunft, desto höher das Qualitätsniveau“ folgen soll, genau auszuloten.

Die Prädikate des jetzigen Weinbezeichnungsrechts sind als sogenannte „Traditionelle Begriffe“ übergangsweise geschützt. Es ist unklar, wann die EU-Kommission ihrer jahrzehntealten Forderung nach einer Orientierung des Bezeichnungsrechts am romanischen Herkunftssystem Nachdruck verleiht und in der Folge die Übergangsregelung enden wird. Deshalb will der Weinbauverband Württemberg in enger Abstimmung mit dem Deutschen Weinbauverband eine ergebnisoffene Diskussion. Präsident Klaus Schneider vom Deutschen Weinbauverband sagte, die geltenden gesetzlichen Regelungen sollten nicht als Begründung herhalten, alles so zu belassen wie es ist.

Die neue Bundesagrarministerin Julia Klöckner, kenne sich als ehemalige Deutsche Weinkönigin und Mitbegründerin des parteiübergreifenden „Parlamentarischen Weinforums“ bestens mit den Sorgen und Wünschen der Weinbranche aus.

Das gemeinsame Ziel der deutschen Weinbauverbände sei es, die aktuellen bezeichnungsrechtlichen Diskussionen in eine umfassende Weingesetzesänderung einfließen zu lassen. „Doch dafür müssen wir uns über die verschiedenen Anbaugebiete und vor allem Betriebsstrukturen hinweg einig sein“, wie Präsident Schneider mit Nachdruck deutlich machte. Dies sah auch der Württembergische Verbandspräsident Hohl so.

Eines wurde ganz klar: Die Verantwortlichen wollen nachhaltige und effektive Verbesserungen. Auch der Verbraucher soll in die Diskussion mit einbezogen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018