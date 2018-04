Diabetes-Klinik siegt bei der Firmenteam-Challenge

Anzeige

Bad Mergentheim.Der 13. Stadtlauf ist schon wieder Geschichte, doch es war wieder einmal eine imponierende Veranstaltung. Das machen einige Zahlen deutlich, die Stadtlauf-Organisator Achim Kaufmann im Rahmen der Ehrung des Sieger-Teams der Kilometer-Challenge im Gespräch mit unserer Zeitung verriet.Rund 700 Schüler waren beim Stadtlauf dabei, dazu 73 Kindergartenkinder. Im großen Teilnehmerfeld waren Läufer aus 17 Nationen vertreten, die weiteste Anreise hatten die Teilnehmer aus Polen. „Aus Deutschland hatten die Coburger, Albstädter, Frankfurter und Heidelberger Starter den weitesten Weg auf sich genommen.“ Den wahrhaft internationalen Charakter dieses Lauf-Events machen auch die zahlreichen Läufer aus Polen deutlich, denn „polnische Austausschüler waren heuer schon zum zweiten Mal dabei“, sagte Kaufmann. Wie viele es waren? „Da muss ich selbst nachdenken“, antwortet der Organisator. „25!“, kommt dann aber hgleich die Auskunft.

Die drei größten Firmenteams stellten die Diabetes-Klinik (Bad Mergentheim) mit 36 Läufern, das Dialyse-Zentrum Igersheim mit 32 und die Volksbank Main-Tauber mit 20 Startern. Doch nicht nur Firmen, auch Schulen waren wieder stark vertreten: Die meisten Teilnehmer stellten in dieser Kategorie die Grundschule Stadt, das Deutschorden-Gymnasium und die Kopernikus-Realschule. Und dass Sport und besonders das Laufen auch für körperlich behinderte Menschen attraktiv ist, ist für Kaufmann „auch aus Sicht des Veranstalters besonders erwähnenswert. Beim Stadtlauf sind ja immer einige Behinderte am Start. Das zeigt nämlich, dass auch Menschen mit Behinderungen Freude am Sport haben.“ hp