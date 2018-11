Die Abrechnung ist nur aufgeschoben

In seinem neuen Malbuch beschäftigt sich der Bad Mergentheimer Autor Georg Müller humoristisch mit der Finanzwelt.

Bad Mergentheim. Georg Möller, diplomierter Wirtschaftsingenieur, Methodenplaner, Controller, Trainer und seit drei Jahren freier Schriftsteller, hat sich einen lange gehegten Traum erfüllt und ein Malbuch gestaltet. „Mal dich reich. Eine Million in 33 Tagen“ heißt das nach Möllers Vorgaben arglistig heiter-böse illustrierte, rund 70 Seiten starke Softcover-Bändchen. Möllers Ansatz: „Wir sind mittendrin, wenn die größten Vermögensblasen aller Zeiten platzen – und wenn man schon drin ist, sollte man wenigstens Spaß dabei haben.“ Seine Empfehlung: die B-A-N-K-Methode. Die Buchstabenkolonne steht hier für Bieten, Anmalen, Neppen und Kassieren. Im Möller-Malbuch lässt sich das alles trefflich als zum Nachdenken anregende paradoxe Intervention mit Bleistift, Kuli und vielleicht bunten Farben durchexerzieren. Die Krise von 2008 war nur ein Vorspiel, Kinderkram. Davon ist Möller – und er ist nicht der Einzige - fest überzeugt. Denn: „Was seither am meisten gestiegen ist, ist die Verschuldung.“ Das heißt, so Möller, der Crash ist unvermeidlich, auch wenn der Tag der Abrechnung ein wenig aufgeschoben wurde.

In seinem Malbuch-Börsenspiel treibt er den Aktien- und Derivateboom mit spitzer Feder und fast schon diabolischem Vergnügen auf die Spitze. Da er es leid ist, sein Wissen über Zins, Zinseszins und die weitreichenden Folgen immer wieder erklären zu müssen, nutzt er mit „Mal dich reich!“ die „subcutan aufklärend wirkende Exponentialfunktion des Humors“.

Ganz wie im echten Derivat-Verhökerer-Leben lässt er seine Protagonisten – die mit Stift und Spaß ausgestatteten Malbuch-Füller – auf die Macht der Gier setzen. Leicht lässt sich auch von privat Kredit bekommen, wenn man mit High Performance und Höchstgewinnen lockt.

Vorgestellt werden in 33 Tagwerken unter anderem die „Drei-Hauen-Technik“ (An-, um- und abhauen), das „Rette sich, wer kann“-Prinzip, die „Klau dir eine Bank“-Methode, die „Jammern, heulen und retten lassen“-Perspektive, gekonnte „Fördermittel-Einwerbung“ und dergleichen mehr. Finanzmarkt-Kreative kennen keine Grenzen – und Buntstift-Kreative können sich mit Möllers Malbuch auf eigenes Phantasiewachstum, humoristische Wutabwehr und Kicheranfälle freuen.

Scheingeld und Goldesel

Fein angerichtet hat Möller sein „Mal dich reich“-Börsenspiel nicht nur mit 33 bös-amüsanten Zeichenbögen zu Banken, Sparschwein, Scheingeld, Goldeseln und Börsenkursen, sondern auch mit perfekt einge(s)p(r)eisten Zeilen von Aristoteles, Brecht, Goethe, Morgenstern und Erich Mühsam. Zusatzwürze geben Nietzsche, Ringelnatz und Otto Reuter samt Schopenhauer und Tucholsky.

Goethe, ungewohnt spitzfedrig, fasste bereits im West-östlichen Diwan zusammen, was die (Finanz-)Welt im Innersten zusammenhält – ganz und gar im Sinne Möllers: „Freigebiger wird betrogen, Geizhafter ausgezogen, Verständiger irregeleitet, Vernünftiger leer geweitet, der Harte wird umgangen, der Gimpel wird gefangen. Beherrsche diese Lüge, Betrogener betrüge!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018