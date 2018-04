Die absolute Sicherheit gibt es nicht

Anzeige

Bad Mergentheim.Sechs von zehn Unternehmen sehen ihre Betriebsabläufe durch Cyber-Angriffe gefährdet. Knapp 70 Prozent der Unternehmen und Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland sind in den Jahren 2016/17 Opfer von Cyber-Angriffen geworden. In knapp der Hälfte der Fälle waren die Angreifer erfolgreich und konnten sich zum Beispiel Zugang zu IT-Systemen verschaffen, die Funktionsweise von IT-Systemen beeinflussen oder Internet-Auftritte von Firmen manipulieren.

Jeder zweite erfolgreiche Angriff führte dabei zu Produktions- beziehungsweise Betriebsausfällen. Hinzu kamen häufig noch die Kosten für die Aufklärung der Vorfälle und die Wiederherstellung der IT-Systeme sowie Reputationsschäden. Die geschätzten Kosten durch Cyberkriminalität alleine für die deutsche Wirtschaft lagen im Jahr 2015 bei über 53 Milliarden Euro. Dies geht aus der Cyber-Sicherheits-Umfrage 2017 hervor, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Rahmen der Allianz für Cyber-Sicherheit durchgeführt hat und an der etwa 900 Unternehmen und Institutionen teilnahmen.

Trojaner „Wanna Cry“

Die Wirtschaftskriminalität per Datenklau ist also ein wichtiges Thema für Produktionsbetriebe und Mittelständler: Nicht erst seit dem Trojaner „Wanna Cry“ stellt Cyberkriminalität die Bedrohung unserer zunehmend digitalisierten Welt dar und die Risiken eines Schadensfalls steigen kontinuierlich an. Doch wie können sich Unternehmen vor etwas schützen, das die Mitarbeiter gar nicht richtig verstehen? IT-Sicherheit sollte daher Chefsache sein, empfehlen die IT-Fachleute. Um den Betriebsinhabern der Region Main-Tauber eine Hilfestellung zugeben, wie sie sich vor lästigen E-Mail-Angriffen, Handlungsunfähigkeit, Datenklau, Erpressung oder Spionage schützen können, veranstaltete der Wirtschaftsrat der CDU, Sektion Main-Tauber, im Reinhold-Würth-Haus in Bad Mergentheim einen Informationsabend zum Thema „Cyber-Security: So schützen Sie sich effektiv vor Angriffen“.