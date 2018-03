Die Anfänge von allem

Anzeige

Bad Mergentheim.Seit wann gibt es den aufrechten Gang, und wie entstand das Wunder der Sprache? Wie kamen Religion, Recht, Handel, Geld, Musik oder Städtebau in die Welt?

Wann begannen die Menschen, ihre Toten zu bestatten, und warum schätzen die meisten Kulturen die Monogamie?

Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ und renommierter Wissenschaftsautor, gibt am Montag, 26. Februar, um 20 Uhr in der Buchhandlung Rupprecht Antworten auf Fragen, die uns in politischen und kulturellen Konflikten oft bis heute beschäftigen, und erzählt in aufregender Weise von den Anfängen der Menschheit. Er schildert spannend, aufschlussreich und immer wieder überraschend, wie die menschliche Kultur entstand – ein Buch über die Anfänge all dessen, was Menschsein heute ausmacht. Vorverkauf in der Buchhandlung Rupprecht, Telefon 07931/9231880.