Die Angst richtig erkennen

Bad Mergentheim.Angsterkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten psychischen Störungen. Die meisten erwachsenen Betroffenen berichten von einem Beginn im Kindes- und Jugendalter.

Nach den Erhebungen des Robert Koch-Instituts zur psychischen Gesundheit von Kinder- und Jugendlichen sind rund zehn Prozent der Kinder- und Jugendlichen in Deutschland von einer akuten Angststörung betroffen. Angststörungen gehören damit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in dieser Altersspanne.

In seinem Vortrag „Angststörungen im Kindes- und Jugendalter“ am Montag, 19. November, im Caritas-Krankenhaus wird Dr. Karsten Rudolf, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Mosbach und Tauberbischofsheim, über grundlegende Aspekte der Erkrankung informieren.

Wenn Kinder und Jugendliche die Welt entdecken gehören auch Ängste dazu. Es gibt viel Neues zu erleben und Herausforderungen zu bestehen, die Kindern und Jugendlichen mitunter Angst machen können. Außerdem haben Kinder eine lebhafte Fantasie. „Sehr wichtig ist daher die Abgrenzung zwischen ’normalen’ Ängsten und frühen Anzeichen einer behandlungsbedürftigen Erkrankung“, macht Dr. Karsten Rudolf deutlich. Anzeichen für Angststörungen bei Kindern zu identifizieren sei keineswegs leicht.

In seinem Vortrag geht Dr. Rudolf auch die verschiedenen Symptome ein und stellt das fachliche diagnostische und therapeutische Vorgehen vor. Er erläutert das Krankheitsmodell sowie die Kernbotschaft guter möglicher Erfolge. ckbm

