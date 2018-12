Die armen Männer und ihr Schnupfen

Eine der für Männer (vermeintlich) gefährlichsten Krankheiten – nämlich der so genannte „Männerschnupfen“ – war Thema eines Kabarett-Theaters im Kursaal.

Bad Mergentheim. Ein sehr heikles Thema, denn es gibt zwar rund 300 verschiedene Arten von Schnupfen, jedoch keine davon stellt eine so große Gefahr dar wie der „Männerschnupfen“. Immerhin würden nach Schätzungen 0,000015 Prozent der daran Erkrankten sterben, wie Peter (gespielt von Peter Buchenau) erfuhr. „Eine beängstigende und erschreckende Zahl“, findet er und war daher umso besorgter, als er daran erkrankte. Als leidgeplagter Patient erklärte er aus tiefster Überzeugung, dass die armen Männer bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erleiden müssten als Frauen bei einer Geburt sowie dass es womöglich um Leben und Tod gehe.

Von seiner Ehefrau Gloria (Jasmin Reif) bekam der leidende Peter jedoch nicht sonderliches Verständnis. Immerhin konnte sie ihn bewegen, doch eine Arztpraxis aufzusuchen. So landete er bei einer militärisch unterkühlten und profitgierigen Ärztin (ebenfalls dargestellt von Jasmin Reif), die ihm unzählige Medikamente verschrieb, weil sie mit der Inhaberin der „Memmen-Apotheke“ unter einer Decke steckte.

Als Peter sämtliche Pillen auf einmal nahm, begegnete er zum einen seiner eigenen Leber zum zweiten wurde er von der Sensenfrau (gleichsam jeweils von Reif gespielt) aufgesucht.

Unter anderem drehte sich die Kabarettshow um die Frage, warum Männer mehr als Frauen leiden, wenn sie krank sind. Amerikanische Wissenschaftler hätten festgestellt, dass die Stärke des Leidens bei Schnupfen vom Testosterongehalt der erkrankten Person abhängig sei. Und wer hat am meisten Testosteron? „Bis auf einige gedopte russische Leistungssportlerinnen natürlich die Männer“, erfuhr das Publikum. Insbesondere sei „Männerschnupfen“ ein schieres Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Frauen und Männern.

Es ging aber nicht nur um das Phänomen „Männerschnupfen“, sondern auch um weitere Klischees und angebliche Tatsachen, worin sich Männer und Frauen unterscheiden würden wie etwa das (Nicht-) Zuhören, die Wort- und Redekargheit vieler Herren der Schöpfung sowie den Rollenverteilungen des Mannes als Jäger und der Frau als Sammlerin. Am Ende brachte es eine Botschaft auf den Punkt: Letztendlich gehe es auch beim Phänomen „Männerschnupfen“ vor allem um Liebe und Anerkennung.

Das Kabarett-Theaterstück „Männerschnupfen Reloaded“ und sein Titel basieren auf einem gleichnamigen, von Peter Buchenau und Ina Lackerbauer verfassten Buch, das 2016 im Springer Verlag erschienen ist.

Der im Raum Würzburg lebende Buchenau war beruflich fast 30 Jahre im führenden Management in verschiedenen Regionen und Ländern unterwegs, unter anderem einige Jahre lang für ein namhaftes Unternehmen in Röttingen. Inzwischen arbeitet er als Schauspieler und Kabarettist sowie als Vortragsreferent über Führungsthemen, als Business-Redner und als Unternehmer. Zudem hat er seit 2009 an der Hochschule Karlsruhe einen Lehrauftrag für „Future Leadership“.

Als Autor hat Buchenau über 30 Bücher geschrieben, überwiegend ebenfalls über Management und Führungsintelligenz. Die in Nürnberg geborene und aktuell in Osnabrück wohnende Jasmin Reif ist ausgebildete Sängerin (Sopran, Mezzosopran), Musicaldarstellerin und Schauspielerin. „Männerschnupfen Reloaded“ unter Buchenaus Regie wurde bereits bei über 100 Mal als Bühnenstück aufgeführt, darunter Ende September auch in Distelhausen.

Während das Publikum in der Alten Füllerei, wo Buchenau mit einer anderen Duo-Partnerin auftrat, größtenteils begeistert war, sprang der Funke bei der jetzigen Vorstellung im Bad Mergentheimer Kursaal nur selten oder verhalten über. Möglicherweise trug dazu bei, dass der Saal weit weniger als erwartet gefüllt war sowie sich daher nicht richtig entsprechende Atmosphäre und Stimmung entfalten wollte.

Womöglich kamen auch manche Zuschauer mit der Thematik oder dem oft sehr trockenen, ironischen, skurrilen und zuweilen bis hin geradezu sarkastischen Humor nicht wirklich zurecht.

Vielleicht hätte die eine oder andere etwas komödiantischere Einlage für mehr Lacher gesorgt, die so nur vergleichsweise vereinzelt zu hören waren. Allerdings hätte dieser Aspekt eventuell eine Gratwanderung dargestellt, den Buchauer beabsichtigt nicht, dieses Bühnenwerk und Thema zur überwiegenden Comedy- oder Slapstick-Show zu machen.

An den schauspielerischen Leistungen beider Darsteller kann es kaum gelegen haben, wenn der Funke diesmal nicht so recht aufs Publikum übersprang. Denn sowohl Peter Buchenau in der Rolle als leidender Patient mit Männerschnupfen als auch Jasmin Reif in ihren Mehrfach-Rollen waren äußerst engagiert mit sehr viel Spielfreude bei der Sache, zudem Reif auch bei ihren Gesangseinlagen.

Wohl speziell für die Leistung des Schauspielduos Reif und Buchenau gab es dann verdienten Schlussapplaus. Ansonsten schienen die Meinungen der Zuschauer partiell unterschiedlich ausgefallen zu sein. Während ein größerer Teil bei so manchen Szenen immer wieder humorig schmunzelte, kam bei einigen Besuchern nur wenig oder keine Begeisterung auf.

