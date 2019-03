Die Blasmusik „ist des Dirigenten Droge“

Seit der Gründung vor 55 Jahren ist er in der Musikkapelle. 45 Jahre lang schwingt er den Dirigentenstab. Nun gibt Gerd Landkammer diesen ab.

Markelsheim. Läuft man an bestimmten Tagen in den Abendstunden an der alten Schule vorbei, in der die Musikkapelle Markelsheim ihren Probenraum hat, dringt einem Blasmusik ins Ohr. Die Musikanten um ihren Dirigenten Gerd Landkammer stecken mitten in den Proben für das Promenadenkonzert am Sonntag, 7. April, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim.

Abschied schwingt mit

Auf die Zuschauer wartet dort die ganze Vielfalt der traditionellen und modernen Blasmusik. Für Gerd Landkammer sind es besondere Proben, denn es sind die Letzten unter seiner Leitung. Als Gründungsmitglied der Musikkapelle Markelsheim vor 55 Jahren und nach 45-jähriger Tätigkeit als Dirigent und musikalischer Leiter wird er beim Promenadenkonzert zum letzten Mal den Stab schwingen. Auch wenn sich Gerd Landkammer und seine Schützlinge nichts anmerken lassen, klingt irgendwie so etwas wie Abschied in den Melodien mit. Wirft man einen Blick in die Vita des Noch-Dirigenten, fragt man sich: „Wie machte er das überhaupt die letzten 45 Jahre, wie brachte er alles unter einen Hut?“ Denn wo man hinschaut, welche Seite seines Lebens man aufschlägt – „alles dreht sich um Musik“. Kaum zu glauben, dass er noch Zeit hatte, eine Familie zu gründen und seinem Beruf nachzugehen. Fragt man ihn danach, meint er schmunzelnd „alles nur eine Sache der Organisation“ und ist schon wieder in ein Blatt voller Noten vertieft.

Leben ist Musik

Im Gespräch mit unserer Zeitung plauderte Gerd Landkammer über die vergangenen Jahre. Dabei wurde eins deutlich: Sein Leben „war und ist Musik“. Freilich gab es Zeiten, in denen nicht alles glatt ablief. Aber die schönen Seiten seiner Karriere als Dirigent hätten bei weitem überwogen und würden ihm in guter Erinnerung bleiben. Bestimmt würde er heute manches anders machen. Aber die Entscheidung, sich als Dirigent der Musikkapelle zur Verfügung zu stellen, die würde er aus tiefstem Herzen wieder genauso treffen. Denn es sei einfach faszinierend, zusammen mit andern dem gemeinsamen Hobby zu frönen, mitzuerleben wie sich in der Kapelle etwas entwickelt, wie man Menschen durch die Musik Freude bereiten kann. Auch wenn er den Taktstock nun in andere Hände übergebe, bleibe er der Kapelle selbstverständlich als Aktiver erhalten. Denn so ganz ohne Musik, das wäre nichts für ihn. Und: Sei die Musikapelle Markelsheim einfach „ein toller Haufen“, für ihn ein Stück Lebensqualität. Gerd Landkammer erinnert sich an markante Stationen der Kapelle, seit seiner Stabübernahme 1975. Die Kenntnisse als Dirigent habe er sich größtenteils autodidaktisch beigebracht. Viel gelernt habe er von Kurt Hinze, dem damaligen Stadtkapellmeister, aber habe er auch Angebote des Verbandes wahrgenommen. Als Höhepunkte der vergangenen 45 Jahre nennt er die Plattenaufnahmen der Kapellen aus dem Bereich der Stadt Bad Mergentheim sowie Rundfunkaufnahmen des damaligen SDR für die Sendung „Sang und Klang aus Stadt und Land“. Unvergessen die Aufnahmen für die Sendung „das Große Wunschkonzert“ von Sat.1, als die Musikkapelle x- Mal die Tauberbrücke hoch und runter marschieren musste, bis alles im Kasten war. Ein Erlebnis der besonderen Art war die Einladung nach Brünn, wo man am internationalen Wettbewerb der Blasmusik (Oberstufe) dem „Prager Winter“ teilnehmen durfte. Die Wertungsrichter waren so angetan von der Blasmusik der Markelsheimer Musikanten, dass sie ihnen einen Sonderpreis (Pokal) zuerkannten. Und wer sein Leben ganz der Musik verschrieben hat – wie Gerd Landklammer – sozusagen ein Süchtiger in Sachen Musik ist, der kann nicht ohne, der braucht ständig irgendwoher Nachschub an musikalischen Drogen. Und deswegen inhalierte er beim Spielmannszug der FFW Markelsheim, der Stadtkapelle Bad Mergentheim und der Trachtenkapelle Igersheim (Dirigent). Und wenn er dann noch nicht genug hatte, schnüffelte er als Aushilfe bei Blasmusikkapellen in der näheren und weiteren Umgebung. Seine ganze Aufmerksamkeit galt von jeher und gilt noch heute dem Nachwuchs der Kapelle, als Überlebensgarantie für die Zukunft.

Und deshalb leitet Gerd Landkammer seit 1986 bis heute (33 Jahre) die Ausbildung der Jungmusiker. Wie viele Jugendliche durch seine Schule gegangen sind, weiß er nicht mehr, aber sicher ist, dass ein Großteil der der aktuellen erwachsenen Musiker der Kapelle das Einmaleins der Blasmusik von ihm vermittelt bekamen.

Bleibt dem Gerd Landkammer zu wünschen, dass er weiter süchtig bleibt nach der einzigen Droge, die gut und heilend ist, für Körper und Geist: Die Droge der so wunderbaren Blasmusik, die er sich künftig bei den wöchentlichen Proben seiner Markelsheimer Musikanten abholen kann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019