Wie gestalten Sie die 40 Tage der Vorbereitung auf das Osterfest? Welche geistlichen Impulse sind Ihnen in dieser Zeit wichtig? Für mich sind es unter anderem das Hören und Meditieren der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach (1685-1750), bei der ich als junger Schüler in Würzburg mitsingen durfte, das Hören des anspruchsvollen Werkes „Le Chemin de la Croix“ (1931/32) für Orgel von Marcel Dupre (1886-1971) und die geistlichen Texte hierzu von Paul Claudel.

Die Liturgie der Fastenzeit beziehungsweise der österlichen Bußzeit steht unter dem Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu. Im Mittelalter entstand vielerorts der Wunsch, den „originalen“ Leidensweg Jesu betend nachzugehen. Den Wenigsten ist und war es jedoch vergönnt, den Kreuzweg, die Via Dolorosa in Jerusalem, zu besuchen.

So entstand die Form des Kreuzwegs vor Ort. Hier wurden Bilder, Figurengruppen, Kapellen mit den Stationen des Kreuzwegs Jesu aufgestellt beziehungsweise errichtet.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden, entlang der Bergstaffel von Laudenbach zur Bergkirche hinauf, vierzehn Reliefs aus Dijon mit den Darstellungen des Kreuzweges Jesu aufgestellt. Nicht nur jetzt in der Fastenzeit pilgern viele Beterinnen und Beter den Kreuzweg hinauf zur Bergkirche, um dort zum Abschluss vor dem Gnadenbild der Mater Dolorosa zu beten und bitten.

Jeden Fastensonntag um 15 Uhr (Ausnahme Palmsonntag) ergeht die Einladung, den Laudenbacher Kreuzweg miteinander zu gehen, zu betrachten und dort zu beten. Für mich gehört das Kreuzweggebet am Karfreitag um 10 Uhr zur geistlichen Einstimmung auf diesen so wichtigen Tag.

Eine heilsame Unterbrechung, Chance zu neuer Konzentration und Motivation – das will die Fastenzeit sein. Eine Zeit zum Atemholen für alle, die leer und ausgebrannt durchs Leben hetzen. Denkpause für alle, die ihre innere Einstellung überprüfen wollen und auf ihrem Glaubensweg einen Schritt vorwärtskommen wollen.

Einschnitt für alle, die den roten Faden verloren haben und deren Lebensfreude aus der Strecke geblieben ist. Neuanfang für alle, die Fehler und Nachlässigkeiten korrigieren wollen.

Ich brauche diese Zeit und bin froh, dass sie in den Regeln des Kirchenjahres ihren festen Platz hat.

Vielleich nutzen Sie auch diese geistliche Zeit für sich und ihren Lebensweg?

Burkhard Keck, Pfarrer in Laudenbach mit der Bergkirche und Niederstetten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019