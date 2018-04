Die Freude am Lesen vermitteln

Anzeige

Bad Mergentheim.Deutschlandweit feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte am Unsesco-“Welttag des Buches” – in diesem Jahr am Montag, 23. April – ein großes Lesefest. Eine regionale Tradition ist zu einem internationalen Ereignis geworden: 1995 erklärte die Unesco den 23. April zum „Welttag des Buches“, zum weltweiten Feiertag für das Lesen, Bücher und die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Über diesen Brauch hinaus hat der 23. April auch aus einem weiteren Grund besondere Bedeutung: Er ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Seit 1996 wird der „Welttag des Buches“ auch in Deutschland gefeiert. Rund um diesen Tag erhalten rund eine Million Schüler das Welttagsbuch „Ich schenk dir eine Geschichte“. Die Buch-Gutschein-Aktion ist eine deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung. Damit soll Kindern der 4. und 5. Klassen bundesweit die Freude am Lesen vermittelt werden. Die angemeldeten Schulklassen bekommen in der Buchhandlung Moritz und Lux eine kleine Führung durch die Buchhandlung, nehmen an der Rallye teil und bekommen dann ihre Welttagsbuch geschenkt.

Am Abend findet die traditionelle Veranstaltung “Das erste Kapitel” mit Stefan Müller-Ruppert statt. Das Moritz-und-Lux-Team hat Lieblingsbücher aus den Neuerscheinungen des Frühjahrs ausgewählt – und Stefan Müller-Ruppert liest daraus das erste Kapitel vor.

Zu entdecken gibt es spannende und amüsante Bücher dieses Frühjahrs. Mit samtiger Stimme, mal laut, leise oder flapsig, zu jedem Text findet der Schauspieler und Sänger Stefan Müller-Ruppert die richtige Betonung und Gestik.