Die fünf Jungs von „Minipax“ geben ordentlich Gas

Bad Mergentheim.Ein weiteres Schmankerl für Freunde der handgemachten Musik wird es am kommenden Samstag, 11. Mai, im Jugendhaus Marabu in der Wachbacher Straße geben.

Dort macht die fünfköpfige Punkrock-Formation „Minipax“ Station. Auf ihrer deutschlandweiten „Lieber wütend als traurig Tour“ gastieren sie unter anderem in Hamburg, Köln, Nürnberg, Augsburg und Karlsruhe und eben in der Kurstadt an der Tauber. Als Vorgruppe gehen an diesem Abend die „Blaucrowd Surfer“ aus Bieberehren an den Start.

Diese haben im April ihre zweite EP mit Namen „Weg vom Frust“ auf den Markt gebracht. Einlass für das Konzert ist ab 20 Uhr. Los gehen wird es gegen 21 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.05.2019