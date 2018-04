Die ganze Natur wird im Frühjahr zu einer großen Kinderstube

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit den wärmeren Temperaturen beginnt die sogenannte Brut- und Setzzeit. Die heimische Natur verwandelt sich in eine große Kinderstube. Hase, Ente, Reh oder Wildschwein: Viele heimische Wildtiere bringen in den Frühjahrsmonaten ihren Nachwuchs zur Welt und brauchen viel Ruhe. Damit die Jungtiere problemlos aufwachsen können, nennt die Kreisjägervereinigung Mergentheim einige einfache Verhaltensregeln. Wildtiere halten sich besonders gern im Dickicht der Wälder, Knicks und Feldhecken oder im hohen Gras auf. „Es ist daher unbedingt notwendig, diese Ruhezonen zu meiden und die Wege nicht zu verlassen”, appelliert Kreisjägermeister Hariolf Scherer. Vor allem frei laufende Hunde können eine Gefahr für trächtige Tiere und brütende Vögel sowie deren Nachwuchs darstellen. Vierbeiner sollten deshalb an die Leine.

Nicht anfassen

Aufgefundenes Jungwild sollte keinen Fall berührt werden. Scheinbar verwaiste Rehkitze oder Junghasen sind meistens gar nicht so hilflos, wie es vielleicht den Anschein hat. Der gut getarnte Nachwuchs wird in den ersten Lebenswochen von den Müttern oft viele Stunden allein gelassen und nur zum Säugen aufgesucht – der beste Schutz vor Fressfeinden. Die Küken bodenbrütender Vögel sind oft „Nestflüchter“ und laufen selbstständig umher, werden aber weiter von den Eltern versorgt. Erst durch Menschengeruch werden Jungtiere wirklich zu Waisen.

Wichtig ist, dass Landwirte Termine der Wiesenmahd mit den zuständigen Revierpächtern abstimmen. Dann können vorher die Wiesen nach Jungtieren abgesucht werden. Naturbesucher sollten auffällige Wildtiere lediglich beobachten und einen Jäger kontaktieren. pm