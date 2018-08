Die Geschichten hinter den Bildern

BAD MERGENTHEIM.Rund 3000 Besucher haben sich bereits die Kuba-Ausstellung von Philipp Reinhard im Bad Mergentheimer Kulturforum angesehen.

Auf Grund der hohen Nachfrage an der Führung in der vergangenen Woche wird der Fotograf am heutigen Donnerstag einen weiteren Rundgang durch die Geschichten hinter seinen Bildern geben. Die kostenlose Führung findet um 18.30 Uhr im Kulturforum (Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 35) statt.

Daneben ist die Ausstellung noch bis zum 9. September täglich (außer dienstags) von 10.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018