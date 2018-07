Die goldenen 20er Jahre hielten Einzug in der Kurstadt

Anzeige

Bad Mergentheim.Es wurde wieder zu einem Highlight im mittleren Taubertal, das Bad Mergentheimer Kurparkfest mit abendlicher Illumination unter dem Thema „Zurück in die Goldenen 20er“.

Für einen Abend verwandelte sich der Kurpark zur Partymeile im Stile der damaligen Zeit, aus der auch einige Gebäude stammen. Es war sozusagen eine Reminiszenz an die Zeit vor knapp 100 Jahren, als der Stadt das Prädikat „Bad“ verliehen wurde – und der Kurpark eine fast authentische Kulisse bot.

Alles war hergerichtet für ein Fest, das ansonsten die Massen aus Nah und Fern in den Kurpark lockt. Dass diesmal der ganz große Ansturm ausblieb, lag einzig an Petrus, der sich dafür entschieden hatte, die wochenlange Schönwetterperiode ausgerechnet am Samstagmorgen abrupt zu beenden. Und als kurz nach Mitternacht die letzten Töne des Jugendsinfonieorchesters Bad Mergentheim verklungen waren, konnte man sie förmlich hören, die erleichternden Seufzer von Kurdirektorin Kathrin Löbbecke und OB Udo Glatthaar, die zu Beginn des Festes noch das Schlimmste befürchten mussten aufgrund des andauernden leichten Nieselregens.