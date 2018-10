Die größten Elvis-Hits und weitere unvergessene Songs

Markelsheim.Einen „besonderen Abend“ gibt es im Hotel Weinstube Lochner in Markelsheim: Am 20. Oktober ab 19 Uhr öffnen sich dort die Türen – um 20 Uhr heißt es dann „Bühne frei“ für die zweistündige Zeitreise in die 60er und 70er Jahre mit „Elvis & The Evergreens“.

Die größten Hits des unvergessenen Elvis Presley, dem King of Rock’n’ Roll, werden live dargeboten in einer spektakulären Elvis-Show- Performance. Der Gitarrist und Sänger Karl Vogel und der Keyboarder und Sänger Olav Wischulke ergänzen sich perfekt mit ihren „Evergreens“ – Songs von den Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison und Paul Anka. Einen weiteren Auftritt gibt es am 17. November im Keller der Becksteiner Weinwelt (Vorverkauf: Weinwelt und Buchhandlung Moritz & Lux).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018