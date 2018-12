Die Hirnleistung im Alter verbessern

Edelfingen.Einen Vortrag zum Thema „Brainwalking“, einer Methode, Ausdauer- und Hirnleistung gerade im Alter zu verbessern, hielt der Sporttherapeut und Sportkinesiologe Bernd Aunitz bei einer Veranstaltung des Sportkreises Bad Mergentheim im Vereinsheim des SV Edelfingen. Aunitz zeigte zuerst auf, wie das Gehirn arbeitet und welche Anreize man setzen kann, um die Gehirnleistung auch im Alter aufrechtzuerhalten und durch Training zu verbessern. Wichtig dabei sei die Vernetzung beider Gehirnhälften. Eingestreut in den Vortrag waren viele praktische Übungen. Die Teilnehmer bekamen so Methoden an die Hand, um das Grundkonzept des Brainwalkings umzusetzen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018