Die hohe Kunst des Übersetzens

Anzeige

Performance, Stilkunde, Übersetzungskunst und Sprachfeuerwerk in einem: Die beiden renommierten Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel und Frank Heibert präsentieren am Mittwoch, 16. Mai, bei „Literatur im Schloss“ ihre Neuübertragung von Raymond Queneaus „Stilübungen“. Beginn im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim ist um 19.30 Uhr.

Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel zählen zu den bedeutendsten Übersetzern des Landes. Frank Heibert hat etwa Don DeLillo, Richard Ford, Amos Oz, William Faulkner und Boris Vian ins Deutsche gebracht; Hinrich Schmidt-Henkel so namhafte Autoren wie Michel Houellebecq, Jean Echenoz, Yasmina Reza, Jon Fosse und Henrik Ibsen.

Leichtfüßig über Grenzen

Die beiden bewegen sich leichtfüßig in verschiedenen Sprachen, und vor kurzem haben sie sich zusammengetan, um Raymond Queneaus legendäre „Stilübungen“ neu zu übersetzen. Der französische Schriftsteller Queneau (1903 – 1976), der mit „Zazie in der Metro“ berühmt wurde, hat mit den „Stilübungen“ ein faszinierendes Sprachexperiment geschaffen: In einem Pariser Bus der Linie S beschimpft ein junger Mann mit Hut einen älteren Herrn, setzt sich dann auf einen freien Platz und taucht zwei Stunden später an der Gare Saint-Lazare wieder auf, wo einer ihm sagt, sein Überzieher habe einen Knopf zu wenig. Die Stilübungen bilden das Kunststück, diese Alltagsepisode in über hundert Varianten zu präsentieren - ob als Komödie, Sonett, Haiku, Traum, Amtsschreiben oder Verhör, in Alexandrinern oder Jugendstil, ob kulinarisch, mengenmathematisch, lautmalerisch, weiblich oder reaktionär.