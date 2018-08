Die interessanten Geschichten hinter seinen Kuba-Fotos

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Rund 2800 Besucher haben sich bereits die Kuba-Ausstellung von Philipp Reinhard im Bad Mergentheimer Kulturforum angesehen. Jetzt erzählt der Fotograf die Geschichten hinter seinen Bildern. Am heutigen Dienstag, 14. August, wird zudem eine Führung angeboten.

Noch bis einschließlich 9. September ist die Sommerausstellung der Stadt zu sehen. Künstler und Kulturamt freuen sich sehr über das große Interesse. Da viele Gäste neugierig sind auf die Geschichten hinter den faszinierenden Bildern, wurde die Ausstellung inzwischen auch um Text-Tafeln erweitert. Die Texte hat Philipp Reinhard selbst verfasst und er schildert darin so persönlich wie eindrücklich die Begegnungen während seiner Kuba-Reise.

Es sind nachdenkliche, augenzwinkernde, auch überraschende und bewegende Geschichten, die er aus dem Karibik-Staat mitgebracht hat. Deutlich wird darin der Untertitel, den er für seine Ausstellung gewählt hat: Kontrast-Programm. Reinhard zeigt oft auch die andere Seite des Klischees, zeigt Gegensätze und mitunter sogar das Kurz-Porträt eines ganzen gebrochenen Lebens. Besonders deutlich wird dies am Beispiel von Peter. Da ist der sonnengebräunte ältere Herr mit Hut und Zigarre, der die entspannte Leichtigkeit dessen verkörpert, was man sich unter einem kubanischen Lebensgefühl so vorstellt. Da ist aber auch das Foto, das entstand, nachdem er dem Fotografen aus seinem Leben erzählt hat. Wir sehen jetzt den Mann, der auf der Straße lebt, sich mit Musik und Englischunterricht durchschlägt – und der wegen seines Alkoholproblems keinen Kontakt mehr zu seinen Töchtern hat. Wir sehen ihn das Essen verspeisen, das man ihm geschenkt hat. Wir sehen feuchte Augen.