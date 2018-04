Anzeige

Bad Mergentheim.Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness, veranstaltet in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung Bad Mergentheimer Modell am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal im Kurhaus, ein „Arzt im Gespräch“ zum Thema „Die kranke Schulter“. Referent ist der seit 2012 in Bad Mergentheim niedergelassene Orthopäde Dr. med. Volker Dotzel.

Komplexes System

Die Schulter ist das wohl beweglichste Gelenk des Menschen. Ein komplexes System aus Gelenken, Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder und Schleimbeutel, ermöglicht einen großen Bewegungsumfang.

„Die Ursachen bei Schulterschmerzen, die akut oder chronisch auftreten, sind daher auch sehr vielfältig“, erläutert Dr. Dotzel. „Neben Entzündungen können auch Verletzungen, Kalkeinlagerungen, Verschleißerscheinungen, wie auch fehl beanspruchte Muskeln oder Verspannungen Ursachen für Schulterschmerzen sein.