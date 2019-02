„Die Maßnahmen sind nicht plausibel“

Die Verantwortlichen von IG-Metall und Betriebsrat sind über die mit der Geschäftsleitung der Firma Bartec ausgehandelten Stellenkürzungen nicht glücklich. Das Ergebnis sei jedoch alternativlos.

Bad Mergentheim. Als „für uns nicht plausibel und nicht nachvollziehbar“ bezeichnet Gerd Koch, erster Bevollmächtigter der IG-Metall Tauberbischofsheim die Maßnahmen in einem nun von Geschäftsleitung und Betriebsrat der Firma Bartec unterzeichneten Interessensausgleich. Darin steht, dass am Bad Mergentheimer Standort des Explosionsschutzexperten 80 Vollzeitstellen, sogenannte „full time equivalents“ (FTEs), in Produktion und Verwaltung gestrichen werden. 45 weitere Stellen in der Verwaltung sollen in eine neue Unternehmenszentrale in Frankfurt am Main verlagert werden.

Insgesamt gibt es am Standort Bad Mergentheim laut dem Betriebsratsvorsitzenden Reiner Seifert momentan etwa 250 FTEs. Besetzt seien diese mit gut 300 Beschäftigten, da nicht das gesamte Personal in Vollzeit arbeite. Wie viele Beschäftigte genau gehen müssten, sei noch nicht klar, auch weil die Pläne erst nach und nach bis Dezember 2020 umgesetzt werden sollen. Details hingen von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab. Derzeit würden aber schon die ersten Gespräche mit Mitarbeitern geführt, die entlassen werden sollen. Auch Seifert ist mit dem Interessensausgleich unzufrieden, der Betriebsrat habe jedoch keine Wahl gehabt. Der Vorsitzende berichtet, dass die Verhandlungen über den aktuellen Stellenabbau am Standort Bad Mergentheim bereits seit Juni 2018 liefen. Im November habe der Arbeitgeber die Verhandlungen für gescheitert erklärt, eine Einigungsstelle wurde eingerichtet.

Guter Sozialplan

Zusammen mit dem Interessensausgleich sei nun zumindest ein guter Sozialplan für die zu entlassenden Mitarbeiter vereinbart worden. Dieser sieht unter anderem eine Transfergesellschaft vor, in der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, sechs bis zwölf Monate weiter beschäftigt und bei der Suche nach einer neuen Arbeit unterstützt werden.

Davon Gebrauch machen werden laut Seifert wohl auch Beschäftigte, deren Stellen verlagert werden. Denn wie er gehört habe, seien nicht alle betroffenen Mitarbeiter bereit, nach Frankfurt zu wechseln. Kein Angebot zu wechseln bekommen Mitarbeiter der Abteilungen, die in Slowenien neu geschaffen werden. Wie Seifert berichtet, sollen unter anderem der Einkauf und das Marketing zukünftig in Ljubljana angesiedelt sein.

Eine in der vergangenen Woche von der Geschäftsleitung veröffentlichte Pressemitteilung, in der unter anderem die im Interessensausgleich vereinbarten Zahlen genannt wurden, sei nicht mit dem Betriebsrat abgesprochen gewesen.

Auch in einer anderen Sache fordern Koch und Seifert eine bessere Kommunikation von der Geschäftsleitung. Wie Seifert berichtet, läuft der Mietvertrag für das Gebäude in der Max-Eyth-Straße im März 2020 aus. Noch sei unklar, wo die für Bad Mergentheim geplante „Innovationsfabrik“ angesiedelt sein solle. Es gebe Überlegungen, ein neues Gebäude, zum Beispiel im Gewerbegebiet Braunstall, zu errichten. Der Betriebsrat sei aber noch nicht über konkrete Pläne informiert worden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019